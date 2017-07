Aek-Cska Mosca/ Info streaming video e diretta tv, come seguire la partita? Orario e probabili formazioni

Diretta Aek-Cska Mosca, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA AEK ATENE-CSKA MOSCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La sfida tra Aek Atene e Cska Mosca, che verrà diretta dall'arbitro tedesco Marco Fritz, va in scena martedì 25 luglio alle ore 19:30 ed è una delle partite per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. In palio c'è l'ultima fase, ovvero l'ultimo ostacolo prima di poter ricevere la propria biglia nei prossimi sorteggi dei gironi di Nyon.

L'AEK, allenato dallo scorso gennaio dallo spagnolo Manu Jimenez, ha conquistato il quarto posto nell'ultimo campionato nazionale greco, alle spalle di Olympiakos, Panathinaikos e PAOK. L'obiettivo della squadra di Nea Filadelfia, il sobborgo di Atene in cui si trova la sede del club, è di riconquistare l'accesso ad una delle manifestazioni continentali della prossima stagione, da cui il digiuno dura ormai da troppi anni. Ogni anno, infatti, data anche la caratura modesta degli avversari in Grecia, l'AEK conquista sistematicamente l'opportunità di giocarsi i play-off per accedere ad un torneo continentale, ma accedervi da terza o quarta in classifica comporta lo scontro con avversari di caratura maggiore ai preliminari.

Ecco spiegato il motivo per cui i greci escono sistematicamente battuti dagli scontri ai preliminari, a cui giungono già da sfavoriti nella maggior parte dei casi. Anche quest'anno la sorte non è stata clemente per i giallo-neri, che si ritrovano nel loro primo turno preliminare nientemeno che il CSKA Mosca, uno dei maggiori club europei che ha dimostrato di fallire difficilmente l'appuntamento con i gironi di Champions. Proprio i russi del CSKA, allenati dal bielorusso Goncharenko, sono stati superati nell'ultima Prem'er Liga dai cugini dello Spartak, che con lo scudetto conquistato sono giunti a 35 tornei nazionali, esattamente come Lokomotiv e CSKA.

Il secondo posto in campionato è anche il motivo che costringe i rosso-blù a disputare due turni preliminari, prima di giungere alla fase a gironi di Champions, due turni da non prendere sottogamba per non rischiare la clamorosa eliminazione anzitempo. I russi hanno mantenuto in questa edizione di calciomercato l'ossatura dell'anno scorso, e saranno stati sicuramente allertati dal carismatico tecnico Goncharenko a non sottovalutare la portata degli avversari.

L'AEK si schiera per questo match con un 4-2-3-1: Anestis sarà il portiere titolare, mentre in difesa si rivede Chygrynsky, centrale ucraino dal passato importante in nazionale e in patria. A centrocampo il portoghese SImoes e Galanopoulos dovrebbero ricevere la conferma da parte di Jimenez, mentre in avanti spazio a Araujos, Christodoulopoulos e Hugo Almeida, supportati alle spalle dal trequartista e capitano Petros Mantalos.

Dall'altra parte, il CSKA scende in campo con un 3-5-2: conferme, manco a dirlo, per la storica coppia di gemelli Berezutski, con VAsin che completerà il reparto sul centro-destra. A centrocampo ritroviamo Wernbloom, con Natcho e Golovin a supporto, e la presenza di Schennikov e Mario Fernandes sulle due fasce. Dzagoev sarà avanzato a ruolo di seconda punta insieme a Vitinho, in un modulo che prevede volutamente l'assenza da parte del tecnico di punti di riferimento.

Assisteremo probabilmente ad un incontro interessante per questo turno preliminare, che si presenta alla vigilia come una delle possibili sorprese della manifestazione. L'AEK, infatti, pur essendo sfavorito nel pronostico, è una squadra organizzata e con un grande potenziale offensivo, dato dalla potenza dell'ex Werder Almeida, portoghese che ha spesso fatto male alle italiane, e dell'ex Bologna e Verona Christodoulopoulos, esterno di quantità e qualità importanti. Dall'altra parte, però, c'è il talento di Dzegoev e Vitinho, due giocatori che non hanno forse ancora espresso in carriera il meglio delle proprie possibilità. Bwin quota 2,55 il segno 2 a fronte di un 2,90 per il segno 1, quote equilibrate che dimostrano l'imprevedibilità della gara. L'X, a quota 3,0, è forse la migliore soluzione per gli scommettitori su questa gara.

Aek Atene-Cska Mosca non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

