Benevento-Al Hilal/ Info streaming video e diretta tv, orario e risultato live (amichevole)

Diretta Benevento-Al Hilal, amichevole (Foto LaPresse)

DIRETTA BENEVENTO-AL HILAL: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Il Benevento torna in campo per sfidare l’Al Hilal: martedì 25 luglio alle ore 17, presso Brunico, la formazione campana sfida quella saudita in quella che sarà la terza amichevole estiva per Marco Baroni e i suoi giocatori. Un Benevento che fino a qui ha fatto piuttosto bene: prima ha superato per 6-1 il Faro Gaggio, poi ha battuto 1-0 il Livorno che, pur essendo una squadra di Lega Pro, ha comunque giocato i playoff e starebbe bene nella Serie B odierna.

Quello contro l’Al Hilal sarà un test non troppo probante, in attesa però di sfidare l’Eintracht Francoforte che rappresenterà invece l’amichevole di cartello; per la squadra giallorossa questo lavoro estivo va gustato fino in fondo, perchè si tratta del primo nella storia con la squadra proiettata verso la Serie A. Conquistata la promozione al termine dei playoff, la società ha confermato Baroni in panchina e si è subito distinta in sede di calciomercato, andando a rinforzare una squadra che ha un semplice obiettivo: la salvezza, magari conquistata senza troppi affanni finali ma comunque da prendere comunque venga.

Non sarà semplice, ma quanto accaduto nello scorso campionato (il miracolo Crotone e una quota salvezza davvero bassa) lascia intendere che il Benevento ce la possa fare. Per quanto riguarda l’Al Hilal, si tratta di una società storica nel panorama saudita: è infatti la squadra che ha ottenuto il maggior numero di trofei (49) tornando a vincere il campionato dopo sei anni e riuscendo a chiamare in panchina un manager come Ramon Diaz, campione d’Italia con l’Inter ma anche allenatore di prestigio viste le sue vittorie in Argentina.

Non sarà un impegno semplicissimo per il Benevento: l’Al Hilal è sicuramente più abituato a partite di questo genere. Tuttavia quello che conterà per Baroni e i suoi ragazzi non sarà tanto la vittoria, quanto il modo in cui i campani si muoveranno sul campo e la condizione fisica di una squadra che da qui a poco sarà chiamata a cominciare la stagione.

Non sarà purtroppo possibile assistere all’amichevole tra Benevento e Al Hilal in diretta tv, nè sarà a disposizione una diretta streaming video per seguire la sfida di Brunico; per tutte le informazioni utili sulla formazione campana e su quanto riuscirà a fare in campo potete consultare l’account Twitter che la società mette a disposizione, all’indirizzo @bncalcio.

