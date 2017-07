CAROLINA MARCIALIS/ Moglie di Antonio Cassano: le foto al rafting hanno scatenato nostalgia?

Antonio Cassano - La Presse

Bastano delle foto pubblicate sui social network ai giorni d'oggi per accendere le chiacchiere e le indiscrezioni. Abbiamo visto infatti la moglie Carolina Marcialis pubblicare su Twitter alcuni scatti insieme ai figli suoi e di Antonio Cassano dove il calciatore non è presente. Impegnato nella preparazione estiva con l'Hellas Verona, con cui ha firmato da poco un contratto, il calciatore non è stato presente in questo appuntamento importante per i suoi figli. In molti sottolineano proprio come questo momento in famiglia abbia fatto sentire escluso Antonio Cassano, che non vuole stare lontano dai suoi affetti più cari per continuare a giocare a calcio in giro per l'Italia. Le immagini mostrano la splendida Carolina Marcialis pronta a una sessione di rafting insieme ai due piccoli, facce allegre ma senza quella di papà a far capolino come accadeva con costanza nell'ultimo periodo. Cassano avrà deciso di ritirarsi per questo? Difficile pensarlo, ma di certo la sua famiglia gli manca troppo e per il calcio non è disposto più a fare dei sacrifici del genere. Clicca qui per le foto e per i commenti dei follower.

CAROLINA MARCIALIS, MOGLIE DI ANTONIO CASSANO CHE SI E' RITIRATO DAL CALCIO GIOCATO

COSA PENSA DAVVERO LA DONNA?

In molti si saranno fatti questa domanda ieri: cosa pensa davvero la pallanuotista Carolina Marcialis dell'addio al calcio improvviso di suo marito Antonio Cassano? La donna ha quantomeno dimostrato le idee poco chiare visto che ha pubblicato un post, poi cancellato e corretto da una smentita del diretto interessato, sulla volontà di Antonio Cassano di continuare a giocare a calcio dopo l'addio all'Hellas Verona. Sorgono delle domande lecite e spontanee, se Cassano si voleva ritirare perché ha pubblicato un post in cui sottolineava la volontà di continuare a giocare? Perché poi la smentita è arrivata direttamente dalla sua pagina con il marito che prendeva parola? Difficile capire le dinamiche di una storia molto complicata che avrà pace solo quando il diretto interessato deciderà di andare davanti ai microfoni per parlare. Nel bene e nel male Antonio Cassano è sempre riuscito a far parlare di sé, dimostrando di essere un ragazzo intelligente e scaltro ma soprattutto di non avere mai peli sulla lingua. Non li avrà nemmeno questa volta.

