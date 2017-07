Calciomercato Milan/ Bonucci torna alla Juventus? La fidejussione della Banca non arriva...(esclusiva)

Leonardo Bonucci, acquisto boom del calciomercato Milan: salta come Biglia? (LaPresse)

CALCIOMERCATO MILAN BONUCCI E BIGLIA: NON CI SONO I SOLDI, SALTANO GLI ACQUISTI? (ESCLUSIVA) - Non c’è dubbio alcuno che il calciomercato del Milan abbia fatto rumore, tanto rumore: la nuova coppia formata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli ha dominato la campagna acquisti, chiudendo una serie di colpi in grande stile, tempi rapidissimi e rinforzando oltremodo la rosa. Tra questi anche - e soprattutto - Leonardo Bonucci e Lucas Biglia: uno strappato alla Juventus di cui era uno dei simboli più forti, l’altro uno dei registi bassi migliori in Italia e non solo. Eppure, non tutto è oro quel che luccica e sotto la Madonnina potrebbero esserci problemi grossi: rumors e indiscrezioni raccolti in esclusiva da IlSussidiario.net rivelano che il Milan starebbe avendo seri problemi a trovare istituti bancari disposti a rilasciare la fidejussione utile per coprire i due acquisti. Cosa significa? Semplice: la società rossonera deve trovare un’altra banca che accetti di coprire le due operazioni. In caso contrario, a fine agosto sia Bonucci che Biglia torneranno alla base (Juventus e Lazio, rispettivamente). Uno scenario impensabile, ma un indizio ci sarebbe: letta alla luce di queste indiscrezioni, si spiega meglio l’esclusione dei due giocatori dal terzo turno preliminare di Europa League. Nè Bonucci nè Lucas Biglia sono partiti per Craiova; la spiegazione ufficiale è che per nessuno dei due il Milan sia riuscito a effettuare in tempo utile l’iscrizione alla lista UEFA, in realtà il motivo reale sarebbe questo. Guai in vista dunque per il Milan: Marco Fassone dovrà muoversi con grande fretta per chiudere definitivamente due colpi che possono spostare gli equilibri del campionato italiano.

