Chelsea-Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Chelsea-Bayern Monaco, International Champions Cup (LaPresse)

DIRETTA CHELSEA-BAYERN MONACO: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, COME SEGUIRE LA PARTITA? (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - Chelsea-Bayern Monaco apre il girone di Singapore alla International Champions Cup 2017, si gioca martedì 25 luglio alle ore 13:35 italiane presso lo Stadio Nazionale di Kallang. Del girone fa parte anche l’Inter, che si sposta qui dopo aver giocato in Cina; la partita di oggi naturalmente rappresenta un grande spettacolo anche se si tratta di calcio di fine luglio, perchè in campo ci sono due tra le squadre più forti d’Europa e, soprattutto, c’è una bella sfida tra due allenatori italiani come Antonio Conte e Carlo Ancelotti, tra i maggiori rappresentanti della scuola tecnica azzurra esportata all’estero.

Il Chelsea affronta la prossima stagione con il titolo di campione d’Inghilterra in tasca, e con il ritorno in Champions League; il Bayern Monaco ha vinto ancora una volta la Bundesliga ma non arriva alla finale europea dal 2013 (quando la vinse). Chiaramente per entrambe l’obiettivo principale sarà quello di provare a fare strada in Champions League, sempre tenendo un occhio di riguardo sul campionato nazionale. Quali formazioni vedremo in campo questo pomeriggio? Antonio Conte ha dimostrato di voler fare subito le cose sul serio: contro l’Arsenal ha mandato in campo una squadra molto vicina a quella titolare.

Qualche cambio ci sarà: in porta Courtois, in difesa potremmo vedere Christensen al fianco di David Luiz e Kalas con un centrocampo nel quale Tomori e Kenedy saranno gli esterni, al centro invece il giovane Pasalic, tornato dal prestito nel Milan, potrebbe essere in campo dal primo minuto affiancando uno tra Kante e Fabregas che hanno iniziato la sfida contro i Gunners. Nel reparto offensivo Loic Remy si candida alla maglia di prima punta; Willian e Pedro potrebbero essere confermati sugli esterni.

Nel Bayern Monaco non sono ancora rientrati i big; potremmo dunque vedere una squadra con Ulreich tra i pali, davanti a lui Rafinha e Juan Bernat con Javi Martinez e Hummels centrali. A centrocampo, con il 4-1-4-1, Renato Sanches sarebbe il perno davanti al reparto arretrato con Tolisso e Thiago Alcantara ad agire in mezzo, alle spalle di Thomas Muller che potrebbe questa volta essere utilizzato come prima punta; sulle corsie laterali spazio probabilmente a Ribéry e James Rodriguez.

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha previsto per questa partita di Kallan ci parlano di un Bayern Monaco favorito: è di 2,35 la quota per il segno 2 mentre il segno 1 per la vittoria del Chelsea vale 2,70. Il pareggio, segno X, è quotato invece 3,40 volte la somma che avrete eventualmente deciso di mettere sul piatto.

Chelsea-Bayern Monaco è un’esclusiva in diretta tv di Premium, come tutta la International Champions Cup 2017: appuntamento su Premium Sport e Premium Sport HD, con la possibilità di assistere alla diretta streaming video su tablet e smartphone, grazie all’applicazione Premium Play che si può attivare senza costi aggiuntivi.

