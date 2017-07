Chievo-Ciliverghe/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (amichevole)

Diretta Chievo-Ciliverghe, amichevole (Foto LaPresse)

DIRETTA CHIEVO-CILIVERGHE: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Il Chievo affronta un’altra amichevole estiva: avversario il Ciliverghe, si gioca a San Zeno di Montagna martedì 25 luglio con calcio d’inizio alle ore 17:30. Si tratta del quarto appuntamento per la formazione veneta, reduce dal bel pareggio centrato contro il Napoli; per la squadra allenata da Rolando Maran inizia un’altra stagione entusiasmante, a caccia dell’ennesima salvezza.

Il Chievo si può definire il grande miracolo degli ultimi anni: base piccolissima, risorse limitate, i gialloblu sono saliti in Serie A per la prima volta nel 2001 e hanno subito conquistato l’Europa con il miracolo di Gigi Delneri. In tutti questi anni, ormai quasi 20, sono retrocessi una sola volta (2007) conquistando immediatamente la promozione, e da allora non si sono più spostati riuscendo sempre ad aumentare la loro qualità e sostanzialmente ottenendo l’obiettivo con largo anticipo.

L’avversaria di oggi è il Ciliverghe Mazzano di Giuliano Sonzogni, una squadra che lo scorso anno ha partecipato al campionato di Serie D e ha chiuso al secondo posto dietro il Monza, confermando di avere ottima qualità e ambizioni; nel 2017-2018 i bresciani andranno all’assalto convinto della promozione in Lega Pro, ma la loro stagione inizierà dalla Coppa Italia con la sfida al Lecce per il primo turno, ed eventualmente ci sarà poi la partita contro la Pro Vercelli.

Tornando al Chievo, per il momento la campagna acquisti non decolla: dal calciomercato sono arrivati due giocatori interessanti come Luca Garritano e Manuel Pucciarelli, poi una serie di rientri dai prestiti tra cui quello del giovane Mehdi Léris che ha fatto molto bene nella Primavera della Juventus, e potrebbe essere un elemento importante per la stagione che va a cominciare.

La conferma di Maran è importante: da tempo il Chievo non aveva un allenatore che si fermasse a lungo in città e, arrivato alla quarta stagione sulla panchina gialloblu, il tecnico trentino conosce ormai alla perfezione l’ambiente potendo dunque infondere tranquillità al gruppo, che spera ovviamente di spiccare il volo andando a giocarsi l’Europa ma sapendo bene, nella realtà dei fatti, che l’obiettivo dovrà essere esclusivamente quello della permanenza in Serie A conquistata il prima possibile, come del resto è già avvenuto nelle ultime stagioni che sono state più che positive.

Non sarà possibile assistere in diretta tv all’amichevole Chievo-Ciliverghe, nè avrete a disposizione una diretta streaming video per questa partita; per tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili potete in ogni caso consultare l’account Twitter ufficiale della società clivense, che trovate all’indirizzo @ACChievoVerona.

