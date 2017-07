Diego Costa al Milan/ Calciomercato, Fassone e Mirabelli avvistati a Londra per lo spagnolo

Diego Costa, attaccante Chelsea - Instagram

C’è una nuova interessante idea di calciomercato in casa Milan. Il club rossonero sarebbe infatti sulle tracce dell’attaccante di proprietà del Chelsea, Diego Costa. A svelare la notizia è la redazione di Premium Sport, che nel contempo ha dato un senso alla famosa scomparsa di circa un’ora da parte del duo rossonero Fassone-Mirabelli. Ieri i due dirigenti sono infatti stati irrintracciabili per circa 60 minuti, e secondo i colleghi della tv meneghina il motivo sarebbe proprio da ricercare nel blitz a Londra. Non è una novità il fatto che il Milan sia alla ricerca di una prima punta di peso, e viste le difficoltà nell’arrivare a Belotti e Aubameyang, si starebbe appunto pensando di provare ad acquistare l’attaccante della nazionale spagnola. Diego Costa, ex di Atletico Madrid, appare ormai in apertura rottura con il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, e di conseguenza si starebbe guardando attorno.

DIEGO COSTA AL MILAN, CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULLA TRATTATIVA CON IL CHELSEA, 25 LUGLIO

MOLTE SQUADRE INTERESSATE

Il Milan non è ovviamente l’unica squadra interessata a Diego Costa. Da quando il centravanti iberico ha rotto con il proprio tecnico, il giocatore è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, che lo riprenderebbe volentieri. Il problema dei Colchoneros, però, è che non possono fare mercato fino al primo gennaio dell’anno venturo, complice blocco dell’Uefa, e di conseguenza per ora Diego Costa è off limits. La redazione di Premium Sport parla anche di interesse dell’Inter, ma i nerazzurri hanno già in casa Mauro Icardi, e Diego Costa non sarebbe altro che un semplice clone. Ecco perché il Milan attualmente sembrerebbe la squadra favorita nella corsa al calciatore di origini brasiliane, la prima punta che manca allo scacchiere rossonero. Una curiosità, Costa ha già segnato contro il Milan, e precisamente durante la Champions League 2013-2014, quando vestiva la casacca dell’Atletico: gol vittoria del due a uno all’andata negli ottavi, e doppietta al ritorno nel 4 a 1 finale in favore degli spagnoli.

