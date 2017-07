Diretta/ Italia Croazia: info streaming video e Rai.tv, risultato live (Mondiali di Nuoto, quarti pallanuoto)

Diretta Italia Croazia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA CROAZIA: INFO STREAMING VIDEO E RAI.TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI DI NUOTO, QUARTI DI FINALE, PALLANUOTO MASCHILE)- Italia-Croazia è la partita di pallanuoto maschile in programma per oggi martedi 25 luglio alle ore 22.00 presto la vasca dell’Alfred Hajbos di Budapest, qualche quarto di finale atteso per i Mondiali di Nuoto a Budapest 2017. Il tabellone degli azzurri quindi ci offre oggi uno dei grandi classici di queste competizioni: come è noto ai più infatti le due nazionali registrano uno storico davvero improntate e spesso le due squadre si sono trovate di fronte in momenti decisivi ai più alti livelli di questo sport. Quella di questa sera sarà quindi un match davvero prestigioso a livello tecnico e che offrirà il massimo spettacolo: in palio dopo tutto vi è anche un posto nella semifinali di questa edizione dei Mondiali in terra ungherese. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIDEO STREAMING DI ITALIA CROAZIA (da raiplay.it)

La formazione di Sandro Campagna si presenta questa sera in vasca dopo aver affrontato senza particolare fatica la formazione del Kazakistan nel torneo preliminare: fase obbligatoria per gli settebello azzurro che purtroppo ha chiuso la fase a gironi da secondo, pur avendo registrato i medesimi punti della prima, l’Ungheria padroni di casa. Nonostante l’impiccio l’Italia è riuscita ad accedere ai quarti dopo il trionfo per 12-7 contro i kazaki, pronta per affrontare ora un avversario più temibile dal livello tecnico simile a quello del nostro Settebello. Differente il cammino della nazionale croata, che invece ha avuto accesso al tabellone dei quarti di finale ai Mondiali in maniera diretta. La nazionale guidata da Ivica Tucak infatti è riuscita chiudere il suo girone da prima con 6 punti, dopo aver affrontato Russia, Giappone e Stati Uniti, con 3 successi su 3 match disputati e una differenza reti fissata sul 38:21.

Ricordiamo infine che il match valido per i quarti di finale tra Italia e Croazia prevista alle ore 22.00 sarà visibile in diretta tv dalla Rai, che ha garantito ambia copertura ai Mondiali di nuoto a Budapest 2017: la diretta tv sarà quindi assicurata sul canale Raisport + al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi garantita anche la diretta video streaming della partita di pallanuoto maschile, tramite il servizio gratuito Raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il sito della federazione internazionale (www.fina.org) oltre che quello italiano (www.federnuoto.it) per rimanere aggiornati sul risultato live.

