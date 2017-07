Diretta/ Italia Svezia: info streaming video e tv, formazioni, quote e risultato live (Europei donne 2017)

Diretta Italia Svezia (LaPresse)

DIRETTA ITALIA SVEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (EUROPEI DONNE 2017) – Italia Svezia, diretta dall’arbitro svizzero Esther Staubi, è la partita di calcio femminile in programma oggi martedì 15 luglio 2017 alle ore 20.45 presso lo Stadion De Vijverberg di Doetinchem, nella terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei 2017. Ultimo banco di prova per le azzurre del ct Cabrini pronte di fatto a salutare il torneo continentale: con due sconfitte già rimediate nelle prime due partite contro Germania e Russia, la nostra nazionale, classifica alla mano, da ultima non ha alcuna chance di trovare una qualificazione in extremis al tabellone finale. Come è noto infatti la formula per questi Europei di calcio femminile organizzati nei Paesi Bassi, solo le prime due di ogni girone passano ai quarti: qualificata di certo la Svezia, nel girone B saranno poi Germania e Russia (l’altra partita prevista per oggi) a giocarsi l’ultimo passa a disposizione.

Non di meno la nostra nazionale italiana non vorrà salutare la competizione senza dare soddisfazione a tutti gli appassionati: a prescindere dal risultato finale, va detto che la formazione di Cabrini ha più che convinto anche contro avversarie tecnicamente e fisicamente superiori. Quella di stasera si configura perciò più una gara per l’orgoglio che per la classifica: la Svezia è prima del girone con 4 punti, un pari e un successo e una differenza reti fissata a 2-0 mentre l’Italia è quarta, ovvero ultima, con 0 punti, 0 successi e una differenza reti fissata a 2:4. Vediamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della sfida oggi tra Italia e Svezia: per la nazionale azzurra il ct Cabrini non dovranno fare troppe modifiche rispetto al 44-2 visto contro la Germania, campionessa in carica anche se va detto che oggi il tecnico dovrà fare a meno di Elisa Bartoli, espulsa nel precedente match. Con Giuliani tra i pali, davanti in difesa dovremmo quindi rivedere Cecilia Salvai e Elena Linari con Guagni e una tra Tucceri Cimini e Di Criscio attesa la posto della Bartoli.

A centrocampo la regia del gioco verrà affidata a Daniela Stracchi, in coppia con Cernoia e con Bonansea e Carissimi sull’esterno. La doppia punta d’attacco invece sarà formata da Ilaria Mauro e la capitana Melania Gabbiadini, sorella del più noto Manolo. Per quanto riguarda la formazione della nazionale svedese, Pia Sundhage dovrebbe optare per la stessa formazione andata in campo contro la Russia pochi giorni fa: via quindi al 4-4-2 che vedrebbe Lindahls tra i pali e di fronte a lei la coppia di centrali formata da Sembrant e Fischer, con il duo Ericsson e Samuelsson all’esterno. Davanti la cabina di regia sarà affidata a Caroline Seger in coppia al centro con lisa Dahlkvist. Le due punte d’attacco invece saranno presumibilmente la capitana Lotta Schelin (autrice di una rete contro la Russia) e Stina Balckstenius, sempre in rete nella partita precedente.

Segnaliamo che il portale di scommesse online snai.it ha consegnato alla nazionale svedese la palma della favorita: nell’1x2 infatti il successo svedese stasera è stato dato a 1.22, con invece l’improbabile affermazione da parte delle azzurre di Cabrini quotata a 11.25: il pareggio poi è stato valutato a 5.25.

La partita degli Europei femminili tra Italia e Svezia in programma alle ore 20.45 sarà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport HD, numero 372 del digitale terrestre e 210 di Sky: collegamento dalle ore 20:30 e telecronaca dalle 20:45. Gli abbonati a Mediaset Premium e Sky Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite le rispettive applicazione Premium Play e SkyGo. Aggiornamenti in tempo reale sul sito internet ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.