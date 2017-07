Diretta/ Mondiali nuoto 2017 info streaming video e tv, orario finali e programma (Budapest, oggi 25 luglio)

Lilly King, grande protagonista ai Mondiali nuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2017, INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, PROGRAMMA E FINALI (BUDAPEST 2017) – Si apre una nuova giornata sui Mondiali nuoto 2017, e nella piscina di Budapest arrivano i tonnellaggi pesanti: martedì 25 luglio per l’Italia è il giorno dei grandi favoriti per le medaglie, anche se non sarà oggi che avranno le loro finali (dovessero qualificarsi le disputeranno domani). Sono quattro le gare che la mattina si apriranno con le batterie: si parte con i 50 rana maschili e nella settima batteria (ne sono previste nove) ci sarà Nicolò Martinenghi, che purtroppo non ha guadagnato l’accesso alla finale dei 100 ma proverà a rifarsi qui.

Non solo lui a caccia di riscatto: nell’ottava batteria c’è infatti Fabio Scozzoli, che addirittura nei 100 ha conosciuto l’eliminazione al primo turno. Arrivano poi i 200 stile femminili, e questa è la gara di Federica Pellegrini: l’azzurra potrebbe essere all’ultima prova della carriera (anche se recentemente ha detto di vedere il suo ritiro ancora piuttosto lontano) e, rimasta l’unica nata negli anni Ottanta in gara, cerca l’ennesima medaglia di una corsa straordinaria, una medaglia che a Rio le è sfuggita per un soffio (quarto posto).

Naturalmente la campionessa in carica Katie Ledecky resta la grande favorita, ma i margini per arrivare sul podio ci sono; Sarah Sjostrom ed Emma McKeon fanno paura, ma hanno già gareggiato in questi giorni e potrebbero accusare un po’ di stanchezza. Subito dopo le batterie dei 200 femminili, ecco scattare i 200 farfalla maschili: cinque batterie, nella quarta avremo la presenza di Giacomo Carini che, realisticamente, non è tra i favoriti per staccare il pass per la semifinale.

Chiusura dedicata alle semifinali degli 800 maschili: Gregorio Paltrinieri è il favorito per l’oro insieme a Sun Yang (già campione nei 400), ma in acqua (in una batteria diversa) ci sarà anche Gabriele Detti che, dopo il bronzo nella distanza dimezzata, proverà a mettere le mani su una medaglia anche in una gara che non sente troppo sua (non come i 400, almeno).

Dalle ore 17:30 come sempre scatta il programma pomeridiano: avremo le semifinali delle gare di cui sopra (800 a parte), avremo poi cinque finali cominciando da quella dei 200 stile maschili (senza italiani), per poi proseguire con quella dei 1500 stile femminili. Che è anche quella che ci interessa: Simona Quadarella infatti si gioca le concrete possibilità di medaglia, le sue avversarie principali sono l’immancabile Ledecky (che ha già prenotato l’oro), la spagnola Mireia Belmonte e l’ungherese Boglarka Kapas.

Nei 100 dorso maschili e femminili non sono presenti italiani: Matteo Milli ha ottenuto il sedicesimo tempo in semifinale, tra le donne non avevamo rappresentanti ieri pomeriggio. Si chiude con la finale dei 100 rana, che sarà entusiasmante: Arianna Castiglioni non ce l’ha fatta, ma ancora una volta si rinnova il duello tra Yuliya Efimova e Ruta Meilutyte, con la russa che in semifinale ha nuotato 4 centesimi sopra il record del mondo fatto registrare quattro anni fa dalla lituana. Attenzione poi alla terza incomoda: Lilly King, ventenne americana, è l’oro olimpico in carica e ha nuotato meglio della Meilutyte in semifinale.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alle fasi cruciali dei campionati del mondo di nuoto di Budapest 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti.

Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it. In alternativa sarà possibile sintonizzarsi su Eurosport 2, canale disponibile nelle piattaforme di Sky e Mediaset Premium, oltre che in streaming sull'app Eurosport Player. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI NUOTO BUDAPEST 2017

