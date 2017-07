Diretta/ Nuoto, 800 sl Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti: info streaming video e tv, risultato live

Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti pronti per i Mondiali nuoto 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO 800 SL GREGORIO PALTRINIERI E GABRIELE DETTI, INFO STREAMING VIDEO E TV (MONDIALI 2017) - La gara degli 800 stile libero maschili ai Mondiali nuoto 2017 scatta nella mattinata di martedì 25 luglio: in acqua avremo Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, che si divideranno nelle batterie (la terza per il carpigiano, la quarta e ultima per il livornese) che saranno impegnati a prendersi una finale che, almeno ragionevolmente, non dovrebbe sfuggire.

Finale che sarà in programma nel pomeriggio di mercoledì; ricordiamo che sulle gare lunghe il nuoto non prevede le batterie introduttive, dunque stamattina avremo quattro “gare” che varranno già per gli otto posti nella finale. Paltrinieri apre oggi la sua rincorsa al secondo oro mondiale: il primo lo ha conquistato due anni fa a Kazan, però nella gara dei 1500 metri che sono la sua grande specialità. Negli 800 Gregorio si era comunque preso l’argento, alle spalle di Sun Yang; il cinese, già medaglia d’oro nei 400 qui a Budapest, sarà ancora una volta l’uomo da battere e ancora una volta si troverà fianco a fianco con Detti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI.TV DEGLI 800 STILE MASCHILI

Il livornese ha già gareggiato in questi Mondiali, e lo ha fatto nel migliore dei modi: nei 400 per lui è arrivata una medaglia di bronzo e finalmente, alla seconda partecipazione, Gabriele è riuscito a conquistare l’accesso a una finale e a strappare la tanto agognata medaglia. Gli 800 non sono il piatto forte della casa, ma ci sono speranze anche per lui: Detti è pur sempre l’argento olimpico in carica, nel 2016 a Londra aveva completato la splendida doppietta arrivando alle spalle di Paltrineri.

Anzi: in quell’occasione i due avevano monopolizzato le gare lunghe, perchè nello stesso ordine di arrivo avevano chiuso i 1500 (in entrambi i casi avevano beffato l’ucraino Mykhaylo Romanchuk) e poi Detti aveva vinto la medaglia d’oro nei 400 davanti a Henrik Christiansen. Il norvegese sarà uno degli atleti da guardare con particolare attenzione nelle semifinali di oggi; sarà nella terza, dunque in acqua con Detti, e in questa penultima frazione avremo in gara anche l’ungherese Gergely Gyurta che sarà spinto dal pubblico di casa. Nella quarta semifinale invece attenzione all’australiano Mack Horton.

