Diretta/ Nuoto, Simona Quadarella finale 1500 sl: info streaming video e tv, risultato live (Mondiali 2017)

DIRETTA NUOTO FINALE 1500 DONNE CON SIMONA QUADARELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (MONDIALI BUDAPEST 2017 OGGI 25 LUGLIO) - Martedì 25 luglio ci attende una grande finale ai Mondiali nuoto 2017: quella dei 1500 femminili (ovviamente stile libero) nella quale la nostra Simona Quadarella andrà a caccia di medaglie. A Budapest la gara sarà la seconda del programma pomeridiano, che apre le sue porte alle 17:30; gli orari verranno ufficializzati solo nella tarda mattinata, ma l’appuntamento sarà più o meno intorno alle 17:40.

La Quadarella, romana di 18 anni, è uno dei volti nuovi del nuoto italiano: a livello juniores ha dominato, vincendo un oro olimpico (800) e uno mondiale nei 1500, e nella distanza che affronta oggi è stata anche argento europeo. Già vincitrice di otto ori ai Campionati Italiani, si è presentata a Budapest sapendo di poter impressionare e lo ha fatto, nuotando in 16'07''08 che è un tempo non troppo lontano da quello fatto registrare poco meno di due anni fa quando aveva centrato il secondo miglior crono italiano, alle spalle della sola Alessia Filippi.

In batteria Simona ha nuotato con il quarto tempo, e qui dobbiamo aprire una considerazione sulle avversarie: in vasca ci sarà anche Katie Ledecky, che è la primatista mondiale della distanza e una nuotatrice che oggi fa un altro sport rispetto alle altre. A meno di un miracolo la medaglia d’oro è già assegnata: la ventenne americana ha rifilato quasi 18 secondi a Mireia Belmonte, che ha il secondo miglior tempo e che è stata oro europeo sui 1500 (tre anni fa).

Per le altre medaglie la sfida ci sarà: se la spagnola è comunque favorita per l’argento, ci sono i margini per superarla. La Quadarella dovrà guardarsi innanzitutto da Boglarka Kapas, l’ungherese padrona di casa; le ha dato due secondi e mezzo in batteria, ma la ventiquattrenne di Debrecen è la campionessa europea in carica e due anni fa a Kazan ha vinto la medaglia di bronzo, e se anche non ha nei 1500 la sua distanza preferita (lo sono invece gli 800) è una minaccia concreta.

Potrebbe esserlo anche Yawen Hou, la diciottenne cinese: volto nuovo del nuoto, ha nuotato in 16’05’’87 restando davanti a Simona, però al momento non ha grandi risultati e lo scorso anno alle Olimpiadi è stata eliminata nella batteria degli 800. Vero è che questa potrebbe essere la sua consacrazione; le avversarie insomma ci sono, ma rimanere davanti a una tra Kapas e Belmonte significherebbe medaglia per la Quadarella, e come abbiamo visto ci sono anche i margini per arrivare all’argento.

La finale dei 1500 femminili ai Mondiali nuoto 2017 sarà trasmessa sui canali Rai: in generale il riferimento per il pomeriggio di Budapest rimane Rai Sport (insieme a Rai Sport +), ma nel corso degli eventi la programmazione potrebbe passare su Rai Due. Ad ogni modo la visione sarà libera a tutti, con la possibilità di assistere alle gare di nuoto anche in diretta streaming video, visitando senza alcun costo il sito www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA FINALE 1500 FEMMINILI

