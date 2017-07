EDERSON HA UN TUMORE/ L'ex Lazio dovrà operarsi: "Ma vincerò anche questa battaglia"

L'ex Lazio Ederson ha un tumore (Foto: da Instagram)

Ederson Honorato Campos deve restare lontano dai campi di gioco, ma non per un infortunio. All'ex calciatore della Lazio è stato diagnosticato un tumore ad un testicolo, quindi dovrà subire un intervento chirurgico. Non è ancora chiaro per quanto tempo non dovrà giocare a calcio, del resto la priorità è un'altra, cioè che l'operazione riesca perfettamente. La notizia comunque è un fulmine a ciel sereno per tutti, dai suoi ex tifosi biancocelesti a quelli del Flamengo, oltre che per il giocatore stesso. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa: è stata convocata in via straordinaria nel centro sportivo rubonegro da Ederson, in compagnia del presidente del club Eduardo Bandeira de Mello, il medico Marcio Tannure e il direttore sportivo Rodrigo Caetano.

EDERSON HA UN TUMORE AD UN TESTICOLO

IL MESSAGGIO COMMOVENTE DEL FLAMENGO AL GIOCATORE

«È difficile trovare le parole in questo momento: questa notizia mi ha turbato molto, quindi ora sono triste, ma al tempo stesso resto tranquillo e consapevole della strada che devo percorrere. Sarà una battaglia: ne ho vinto alcune nella mia vita, sono sicuro di poter vincere questa per tornare il prima possibile a giocare a calcio», ha dichiarato Ederson, come riportato da Globoesporte. L'ex centrocampista della Lazio ha poi ringraziato tutti per la solidarietà. Il Flamengo per testimoniare la vicinanza al suo giocatore ha pubblicato su Instagram una foto e il seguente messaggio: «Affronteremo questa lotta insieme. Siamo 40 milioni al tuo fianco, forza Ederson!». E anche la redazione de IlSussidiario.net si stringe attorno a Ederson e alla sua famiglia, sperando di rivederlo quanto prima in campo.

Estaremos juntos nessa luta, @ederson! Somos 40 milhões ao seu lado #ForçaEderson Un post condiviso da Flamengo (@flamengo) in data: 25 Lug 2017 alle ore 07:42 PDT

