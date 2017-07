Federica Pellegrini/ Diretta 200sl stile libero, streaming video e tv: le batterie (Mondiali nuoto 2017)

Federica Pellegrini in vasca per i 200 stile libero (Foto LaPresse)

DIRETTA NUOTO 200 SL FEDERICA PELLEGRINI, INFO STREAMING VIDEO E TV (MONDIALI 2017) - Federica Pellegrini torna in vasca ai Mondiali nuoto 2017: dopo aver mancato l’accesso alla finale nella 4x100, la veneziana gareggia in quella che è la sua gara principe: i 200 metri stile libero. Per lei un record pazzesco: su questa distanza ha vinto sei medaglie consecutive ai Mondiali, partendo dall’argento nel 2005 fino ad arrivare all’uguale metallo di Kazan 2015, quando la cannibale Katie Ledecky le ha portato via la vittoria infliggendole una sconfitta che sarebbe stata ripetuta un anno più tardi, alle Olimpiadi di Rio (ma in Brasile Federica è arrivata quarta).

Le avversarie da battere? Le stesse dei Giochi: forse in questo momento ai livelli della Ledecky non si può arrivare, può essere sicuramente più abbordabile strappare una medaglia a Sarah Sjostrom e Emma McKeon. Vero che la svedese ha timbrato il record del mondo sui 100 (nella staffetta) e che l'australiana sta crescendo passo dopo passo, ma quando si parla di Federica Pellegrini si parla di un'autentica fuoriclasse, capace di andare oltre i propri limiti e di superare tutte le regole non scritte nel mondo del nuoto.

I 200 stile, dicevamo, sono la sua gara: qui ha conquistato anche un oro e un argento olimpici oltre a quattro ori europei (consecutivi). Per adesso è ancora lei a detenere il record del mondo sulla distanza: 1’52’’98 fatto registrare nell’ormai lontanissimo luglio 2009, ai Mondiali di Roma. Era l’epoca dei super costumi, ma è indicativo il fatto che il fenomeno Ledecky non sia ancora arrivato a strapparglielo; la veneta resiste. Per lei questi Mondiali non sarebbero nemmeno dovuti arrivare: nella sua testa il ritiro dopo Rio era un fatto concreto, e questo aveva annunciato al mondo.

Poi, un po’ la frustrazione per il legno olimpico, un po’ il deteriorarsi del rapporto con Filippo Magnini, l’hanno convinta a tornare in vasca; per di più prima di partire per Budapest Federica ha dichiarato di pensare all’addio alle gare come ad un momento ancora lontano, e nel frattempo è rimasta l’unica atleta nata negli anni Ottanta che si confronti ancora con i 200 stile. Ricordiamo a margine due cose: la finale sarà disputata nel pomeriggio di domani, e oggi in gara troveremo anche Alice Mizzau, che avrebbe dovuto gareggiare anche nei 200 ma, al pari di Simona Quadarella, ha deciso di non partecipare alla distanza doppia.

Come al solito sarà possibile assistere in diretta tv alla gara dei 200 stile femminili ai Mondiali nuoto 2017 grazie all'ampia copertura televisiva che la Rai dedica all'evento grazie al canale 57 (in alta definizione) dove vengono trasmesse la maggior parte delle gare e tutte le più importanti che vedono protagonisti i nostri atleti. Diretta streaming video garantita dall'app RaiPlay scaricabile sui dispositivi mobili o accessibile tramite web browser all'indirizzo www.raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI.TV DEI 200 STILE FEMMINILI

