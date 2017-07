Formula E/ News, la Mercedes pronta all’esordio nel 2019, e dice addio al DTM

Toto Wolff, team principal della Mercedes (LaPresse)

FORMULA E, NEWS, LA MERCEDES PRONTA ALL’ESORDIO NELLA STAGIONE 2019-2020 – La Formula E continua ad attrarre interesse e non solo nel pubblico: la versione “elettrificata” della F1 creata dalla Fia e che sta attraendo sempre più ampie fette di pubblico piace anche alla Mercedes. La casa tedesca, campi end del mondo in carica per la Formula 1 ha infatti annunciato di esser pronta a ad esordire in questa categoria a partire dalla stagione 2019-2020, impaziente di accendere nuove sfide con Audi (Abt) e BMW (Andretti). Lo stesso Toto Wolff ha dichiarato sulle colonne del sito ufficiale della scuderia Mercedes: “nel motosport come nelle altre aree, vogliamo essere un punto di riferimento e di eccellenza vogliamo seguire progetti innovativi. E la combinazione tra Formula 1 e Formula E lo permette. La formula E’ come un’eccitante start-up: offre un nuovo format di corsa che unisce un forte carattere e la promozione di nuove tecnologie. Sono contento che abbiamo potuto estendete la nostra opzione di inserimento fino alla stagione 2019-2020 perché questo ci dà il tempo di capire bene la serie e preparare il nostro ingresso nel modo migliore”.

FORMULA E NEWS, LA MERCEDES LASCIA DI CONSEGUENZA IL CAMPIONATO DTM – Con il prossimo ingresso della Mercedes nel campionato di Formula E, la casa tedesca ha nel contempo informato la propria uscita di scena dal mondiale Dtm, al termine della stagione 2018. La Mercedes quindi darà addio al campionato tedesco del turismo ma non senza tentare di raccogliere tutti i trofei possibili in questo ultimo anno e mezzo: la speranza è di poter finalmente trovare un titolo in 18 anni di gare fantastiche che dia un addio importante all’avventura della casa tedesca. Lo stesso Toto Wolff a proposito ha ricordato che: “i nostri anni passati in Dtm saranno sempre considerati tra i più importanti nella storia Motosport della Mercedes. Vorrei ringraziare ogni membro del team per il fantastico lavoro che ha fatto sì che la scuderia Mercedes fosse tra le più vincenti della Dtm. Guardiamo indietro con orgoglio, ma ora è giunto il momento di fare un nuovo passo avanti”.

© Riproduzione Riservata.