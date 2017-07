Garay alla Juventus/ Calciomercato, il difensore argentino è l’erede di Bonucci?

Garay, difensore Valencia - Instagram

La Juventus sfrutterà il calciomercato estivo per assicurarsi un nuovo difensore centrale. A discapito delle indiscrezioni degli scorsi giorni, che parlavano di possibile soluzione interna, leggasi Benatia o Rugani, la società di corso Galileo Ferraris ha deciso di intervenire, dedicando al rinforzo per la difesa circa 20/25 milioni di euro. Perso Bonucci, la dirigenza juventina si è quindi data da fare per assicurarsi un nuovo innesto, e il nome caldo delle ultime ore sembrerebbe essere quello di Ezequiel Garay. Il calciatore 31enne di proprietà del Valencia potrebbe lasciare la compagine spagnola in cambio di una cifra interessante: gli iberici valutano infatti l’ex Zenit di San Pietroburgo attorno ai 20 milioni, ma la sensazione circolante è che si possa chiudere anche attorno ai 15. Garay sarebbe il sostituito ideale di Bonucci, giocatore che unisce qualità a tanta esperienza internazionale.

GARAY ALLA JUVENTUS, CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULLE TRATTATIVA COL VALENCIA, 25 LUGLIO

JORGE MENDES AL LAVORO

A favorire l’eventuale sbarco di Ezequiel Garay all’Allianz Stadium sarebbe l’agente dello stesso argentino di origini spagnole, leggasi Jorge Mendes. Il più potente procuratore al mondo, che nella sua agenzia Gestifute vanta giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Diego Costa e Di Maria, giusto per citare solo alcuni casi, vorrebbe di fatto entrare nel mondo bianconero, portando appunto il proprio assistito al cospetto di Beppe Marotta. La decisione di intervenire sul mercato è arrivata dopo attente analisi, a cominciare dal fatto che Benatia non garantisce 40 partite stagionali, complice un fisico non proprio impeccabile, nonché che Rugani non sembrerebbe essere ancora pronto per fare il titolare nella Juventus. La dirigenza dei campioni d’Italia in carica aveva pensato anche al gioiello Caldara, acquistato dall’Atalanta, ma i patti parlano di prestito fino al 30 giugno del 2018 e così sarà. Ora c’è l’idea Garay: sarà lui l’erede di Bonucci?

