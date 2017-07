Lorenzo Insigne (Foto: Lapresse)

INSIGNE AL BARCELLONA? CALCIOMERCATO NAPOLI, RAIOLA LA CHIAVE: L'ESTERNO AZZURRO POSSIBILE EREDE DI NEYMAR - Lorenzo Insigne al Barcellona per sostituire Neymar. No, non è fantacalcio ma una suggestione di calciomercato che potrebbe diventare realtà. Andiamo con ordine e partiamo proprio dalla situazione che stanno vivendo i blaugrana. Il club catalano è vicinissimo alla cessione di Neymar al Paris Saint-Germain. Con l'addio del brasiliano, il Barcellona incasserà la mostruosa cifra di 222 milioni di euro ma perderà uno dei suoi tenori offensivi, e dovrà sostituirlo con un giocatore in grado di occupare la sua posizione. Premesso che sostituire uno come Neymar è pressoché impossibile, i papabili per raccoglierne l'eredità sono una nutrita schiera. Tra questi troverebbe spazio anche Lorenzo Insigne.



A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui la chiave della clamorosa operazione potrebbe essere Mino Raiola. Ancora lui, l'agente più chiacchierato dell'estate. Raiola, infatti, starebbe per diventere il procuratore di Insigne, e questo potrebbe influire sull'eventuale passaggio del giocatore al Barcellona. L'esterno ha un contratto con il Napoli fino al 2022, ma ben sappiamo che con Raiola in cabina di regia il calciomercato può letterlamente stravolgersi. Ricapitolando, Insigne al Barcellona al momento è soltanto un'idea. Ma un'idea che potrebbe concretizzarsi.

