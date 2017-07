Manolas alla Juventus? / Accordo trovato col calciatore giallorosso, ora si cerca quello con la Roma

Calciomercato Juventus, Kostas Manolas - La Presse

La Juventus sta per acquistare dalla Roma il difensore giallorosso Kostas Manolas. La notizia dell'accordo tra il greco e i bianconeri è stata data da Luca Cilli, giornalista di SportItalia, e al momento i bianconeri cercano l'accordo con il club giallorosso. Si parla di una trattativa che dovrebbe partire sulla base d'asta di trenta milioni di euro. I capitolini intanto hanno acquistato Aleksandar Kolarov che non tutti sanno negli ultimi anni ha giocato più da centrale di difesa che da terzino sinistro. Inoltre si monitora in casa Roma la posizione di José Gimenez che vorrebbe lasciare l'Atletico Madrid. Il blocco del calciomercato della società spagnola però potrebbe rimandare questo possibile affare al calciomercato di gennaio prossimo. Intanto però la Juventus continua a insistere e vorrebbe mettere le mani su Manolas che è un ragazzo con margini di miglioramento e già maturata esperienza. Staremo a vedere se riuscirà a imporsi qualora dovesse vestire la maglia della Juventus di Massimiliano Allegri.

MANOLAS ALLA JUVENTUS? TUTTE LE INFO SULLA TRATTATIVA TRA I BIANCONERI E I GIALLOROSSI DEL 25 LUGLIO 2017

MANOLAS ALLA JUVENTUS? ACCORDO TROVATO COL CALCIATORE GIALLOROSSO

La Juventus potrebbe mettere a segno un colpo davvero importante in difesa. Secondo quanto riportato da Luca Cilli, giornalista di SportItalia, sul suo profilo Twitter pare infatti che i bianconeri abbiano trovato l'accordo con il calciatore greco della Roma. Affare che al momento non è ancora vicino alla chiusura, ma che potrebbe vivere anche grazie alla volontà del centrale greco ex Olympiakos. I bianconeri devono rimpiazzare Leonardo Bonucci partito verso il Milan e nonostante la presenza di quattro centrali di ruolo vogliono tutelarsi con l'acquisto di un altro top player nel reparto. Va ricordato infatti che il club bianconero può contare sì su Andrea Barzagli, Giorgio Cheillini e Medhi Benatia ma anche che questi tre negli ultimi anni hanno avuto non pochi problemi fisici. Completa poi il reparto il giovane Daniele Rugani calciatore che sicuramente è ancora alle prime armi, ma ha già dimostrato di essere un talento vero e che potrebbe fare il titolare nella maggior parte dei club della nostra Serie A.

