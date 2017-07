Matuidi alla Juventus? / Calciomercato, Di Marzio è convinto: l'affare si farà! (ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Blaise Matuidi - La Presse

Torna prepotentemente protagonista nel calciomercato della Juventus il centrocampista francese del Paris Saint German, Blaise Matuidi. Calciatore dotato di grande intelligenza e caratteristiche molto importanti potrebbe essere lui il rinforzo tanto atteso per la mediana di Massimiliano Allegri che vorrebbe continuare a insistere su giocatori di rottura senza andare a prendere un vero e proprio regista di centrocampo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, sul suo profilo Twitter pare che Matuidi sia pronto a tornare in pole position per il passaggio alla Juventus. Sicuramente rimane un obiettivo importante anche Emre Can sul quale, nonostante un contratto in scadenza 2018, il Liverpool però fa ferma resistenza. Rimane invece molto più defilato il francese del Siviglia Steven N'Zonzi anche se rimane comunque una possibile alternativa se dovessero saltare tutte le piste ora in piedi.

MATUIDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: TUTTE LE NOTIZIE SULLA TRATTATIVA CON IL PARIS SAINT GERMAN, OGGI 25 LUGLIO

UN ANNO FA IL FRANCESE GIA' VICINO AI BIANCONERI

Blaise Matuidi torna in primo piano per il calciomercato della Juventus e secondo Gianluca Di Marzio potrebbe essere proprio lui alla fine il centrocampista ad arrivare a Torino. Il calciatore era stato davvero molto vicino ai bianconeri già un anno fa quando il club piemontese lo voleva per rimpiazzare Paul Pogba partito verso il Manchester United per una cifra davvero importante. Il club transalpino sembrava pronto a lasciarlo partire per una cifra attorno ai quaranta milioni di euro, prima però che arrivasse una smentita improvvisa con il club francese che facesse un passo indietro ancora infastidito di quanto accaduto con Kingsley Coman. I bianconeri infatti avevano praticamente scippato il talentino poi ceduto al Bayern Monaco dopo una stagione difficile e travagliata. Staremo a vedere se questa sarà la volta buona con i bianconeri pronti a fare un colpo importante per il centrocampo.

