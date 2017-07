Mondiali di Scherma 2017/ Info streaming video e diretta tv, programma, finali e italiani in gara (Lipsia)

Diretta Mondiali di Scherma 2017 (LaPresse)

DIRETTA MONDIALI DI SCHERMA 2017: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROGRAMMA FINALI E ITALIANI IN GARA (LIPSIA, OGGI) - Siamo giunti oggi martedi 25 luglio 2017 alla penultima giornata dei Mondiali di Scherma 2017 e protagonisti in pedana saranno ancora i tornei di squadra dove la spedizione italiani aspira ad aggiungere nuove medaglie alla sua collezione dopo i fasti della giornata di ieri. Il programma ufficiale della competizione organizzata a Lipsia vedrà oggi protagoniste le prove a squadra della spada maschile e della sciabola femminile: per l’Italia va detto però che gli uomini approderanno al tabellone dei 32^ mentre le donne accederanno direttamente ai 16 in virtù del differente ranking mondiale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEI MONDIALI DI SCHERMA 2017 (da raiplay)

Da calendario ufficiale i primi a scendere in pedana saranno gli uomini e gli italiani sono attesi alla prima sfida già alle ore 10.00 quando affronteranno la Svezia in cerca di un posto ai prossimi 16^. Per il quartetto di azzurri composto dal due volte campione del mondo Paolo Pizzo, Marco Fichera, Enrico Garozzo ed Andrea Santarelli, oltre che per il loro tecnico Sandro Cuomo l’obbiettivo dichiarato è di cercare il prima possibile a qualche finale di peso per dimenticare la brutta prova vista ai ultimi europei di Tbilisi e ritornare ai fasti invece delle stagioni precedenti. Per le azzurre impegnate nella sciabola femminile invece il ranking mondiale sorride e concede loro la possibilità di entrare in pedana direttamente ai torneo per i 16^. Appuntamento quini per le azzurre alle ore 10.30 contro la nazionale vincente tra Azerbaigian e Bielorussia a caccia di un posto ai quarti di finale. Il quartetto italiano composto dal bronzo iridato Irene Vecchi oltre che da Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio spera oggi di potersi confermare nel panorama internazionale dopo l’oro vinto agli ultimi Europei in terra georgiana.

Riepiloghiamo gli appuntamenti tv e le modalità secondo cui tutti gli appassionati potranno seguire questa intensa giornata ai Mondiali di Scherma 2017. Sulla tv di stato la diretta tv è prevista dalle ore 17.35 su Raisport + (numero 57 del telecomando) mentre sul satellite verrà dato spazio alle pedane dalle ore 15.45 su Eurosport 2 visibile sia su Sky che Mediaset Premium. Per la diretta streaming video ricordiamo quindi di collegarsi al portale raiplay.it gratuito, mentre per coloro che sono in possesso di un abbonamento al satellite potranno accedere alle app collegate Sky Go e Premium Play oltre che su Eurosport Player. Consigliamo poi di consultare il sito nazionale della federazione della scherma (www.federscherma.it) per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e i risultati degli italiani in gara.

