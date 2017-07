Partizan-Olympiacos/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Partizan-Olympiacos, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA PARTIZAN-OLYMPIACOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La partita tra Partizan Belgrado e Olympiacos sarà diretta dall'arbitro Davide Massa; alle ore 20:45 va in scena la partita valida per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. I serbi del Partizan hanno battuto, in un sentito derby balcanico, i montenegrini del Buducnost nel turno precedente. La formazione in maglia bianco e nera ha inflitto una sconfitta ai montenegrini sia nella gara di andata che in quella di ritorno, ottenendo dunque il pass per la fase successiva.

Per questa sfida, però, il livello si alza in maniera sensibile per i serbi guidati da Miroslav Dukic, che infatti dovranno vedersela con i greci dell'Olympiakos, che sono alla loro prima gara in questa fase preliminare. I bianco-rossi guidati dall'albanese Besnik Hasi, infatti, vincitori dell'ultimo campionato greco e perciò meritatamente giunti a questa fase di qualificazione, auspicano ad un ritorno nella fase a gironi di Champions che manca dalla stagione 14/15.

Nell'ultima Europa League, i biancorossi si sono spinti fino agli ottavi di finale, in cui sono stati fermati dai vicini turchi del Besiktas, che avrebbero poi raggiunto la semifinale della manifestazione. Il Partizan, invece, vincitore dell'ultimo campionato serbo ai danni degli eterni rivali cittadini della Stella Rossa; la qualificazione alla Champions League, però, sarebbe un importante passo in avanti per i serbi e per l'intero calcio nazionale, che ormai da troppi anni lamenta la carenza di appeal per i giocatori importanti e di difficoltà a tornare a buoni livelli a livello internazionale.

Si prevede comunque un incontro equilibrato, fra due formazioni rivali ed espressione di valori calcistici tra loro affini; in entrambi gli incontri il ruolo del pubblico sarà determinante in un verso o nell'altro, come spesso queste tifoserie hanno dimostrato.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Partizan di Dukic si schiera con un 4-2-3-1 con Kljajic in porta, Miletic e Vulikevic sugli esterni, con Cirkovic e Ostojic centrali di difesa. Everton Luiz e Kosovic saranno i mediani, con Leonardo avanzato di qualche metro a trequartista. Djurickovic e Marko Jankociv saranno i due esterni, mentre Djurdjevic sarà il terminale offensivo.

Dall'altra parte il tecnico dell'Olympiakos schiera un modulo speculare con Kapino in porta, de la Bella, Botìa, Retsos e Figueiras. A centrocampo Romao e Martins saranno i due centrocampisti, mentre il capitano Dominguez dovrebbe agire da trequartista. In attacco spazio a Elyonoussi, Cardozo e Marko Marin. Probabile partenza dalla panchina, dunque, per il nigeriano Emenike e per Gonzalez.

Leggendo le due formazioni, sulla carta non ci sarebbero dubbi per il pronostico di questi preliminari. L'Olympiakos, oltre a vantare in rosa giocatori di livello internazionale riconosciuto come Cardozo, Marin e Dominguez, è una squadra tradizionalmente esperta in campo europeo e che vende cara la pelle. Tutt'altra mentalità, invece, caratterizza le scelte del Partizan: una squadra giovane e promettente, che può contare su diversi talenti già ricercati da alcuni grandi club, pronti a dare tutto per esprimere il proprio valore e farsi notare in campo internazionale.

Due modi diversi, dunque, ma entrambi validi, per giocarsi le proprie carte in Champions. La punta di diamante del club serbo è la punta Djurdjevic, un classe 94 già protagonista dell'ultimo campionato nazionale. Olympiakos favorito, secondo le quote Bwin, che quota 2,20 il segno 2, mentre la vittoria Partizan è quotata 3,40. Il segno X è quotato 3,10.

Partizan-Olympiacos non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

© Riproduzione Riservata.