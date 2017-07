Probabili Formazioni/ Roma Tottenham: quote, le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Roma Tottenham (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TOTTENHAM, LE QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Roma-Tottenham è la partita amichevole in programma oggi mercoledì 25 luglio alle ore 2.00 della notte italiana: secondo banco di prova per i giallorossi di Di Francesco,di cui ora vedremo la probabile formazione, attesi in campo alla Red Bull Arena di Harrison per l’international Champions League 2017. Dopo la sconfitta subita ad opera della Paris Saint Germain la formazione capitolina è pronta a scendere in campo con rinnovata energia e contro gli Spurs che invece approdano a questo incontro dopo il successo per 4-2 ottenuto proprio contro la compagine di Unay Emery. Sarà quindi la voglia di riscatto ad animare lo spogliatoio della Roma: con qualche giorno di allenamento in più nelle gambe oggi Di Francesco potrebbero dare spazio a qualche titolare in più ora più vicino allo stoa di forma richiesto. Diversa invece la situazione in casa di Pochettino: il Tottenham infatti è appena più aventi nella preparazione atletica ed ha dimostrato un ottimo stato di forma contro il Psg pochi giorni fa.

QUOTE E PRONOSTICO – Nonostante il comune precedente contro il Psg, che potrebbe vedere ampiamente favoriti gli Spurs nell’amichevole di questa notte contro la Roma, il portale di scommesse sportive snai. it dona a entrambe le compagini valutazioni abbastanza vicine. Nell’1x2 la vittoria della compagine giallorossa è stata data a 2.85, mentre l’affermazione della formazione inglese è stata quotata a 2.25: il pareggio infine è stata data la quotazione di 3.45.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA – Come annunciato rispetto a quanto visto in campo contro il Psg qualche giorno fa è probabile che Eusebio Di Francesco possa optare per qualche cambio strategico e che permetta a coloro che sono rimasti più in panchina di accumulare minuti nelle gambe. Nel 4-3-3 ipotizzato quindi di fronte al solito Alisson (difficile vedere già Skorupski in campo) dovremmo vedere ancora una volta la coppia di centrali formata da Manolas e Hector Moreno, con Bruno Peres e Juan Jesus sulle fasce. Qualche movimento a centrocampo con Nainggolan e de rossi attesi in campo fin dal primo minuto oltre a Strootman. L’attacco invece dovrebbe vedere partire titolare Dzeko, con Perotti e Iturbe dato per favoriti, ma con molto giovani come Sadiq e Tumminello che scalpitano per entrare nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM – Per questa partita il tecnico del Tottenham potrebbe optare nuovamente per il 4-2-3-1, già visto contro il Psg e che vedrebbe Lloris tra i pali con Carter Vicker e Vertonghem quale coppa centrale nella difesa, con invece il duo Trippler-Davies libero di scorrazzare nelle corsie esterne. La coppia a cerniera tra i due reparti invece presumibilmente verrà composta da Eric Dier e Sissoko, ma con il franco malese in dubbio con Mousa Dembelè. Il tridente alle spalle dell’unica punta Janssen (ma con Harry Kane che scalpita dalla panchina) dovrebbe vedere poi Eriksen e Nkoudou (Lamela ancora out) sulle fasce con Josh Onomah sulla trequarti.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Moreno, Juan Jesus; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Iturbe, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Tripplers, Carter-Vickers, Vertonghem, Davied; Dieri, Sissoko; Eriksen, Onomah, Nkoudou; Janssen. All. Pochettino

