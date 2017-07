Probabili formazioni/ Chelsea Bayern Monaco: quote, le ultime novità live (International Champions Cup 2017)

Probabili formazioni Chelsea Bayern Monaco (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA BAYERN MONACO: QUOTE E LE ULTIME NOTIZIE LIVE (INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) – Chelsea Bayern Monaco si affrontano oggi martedì 25 luglio alle ore 13.35 nella partita valida per l’International Champions Cup che oggi farà tappa allo Stadio nazionale di Kallang a Singapore: quali saranno le probabili formazioni in campo oggi? Dato lo spessore del match è facile immaginare che sia Antonio Conte che Carlo Ancelotti puntano a mettere in campo una formazione il più possibile vicina alla titolare, fatta eccezione chiaramente conto degli assenti e dei nazionali. Sono ancora diversi infatti gli elementi in entrambe le formazioni che non sono state chiamati a disputare l’International Champions Cup 2017: tra nuovi acquisti, vacanze e giocatori non ancora al top della forma e che quindi si sono fermati nelle rispettive sedi per completare la preparazione atletica. Conti per il suo Chelsea potrebbe effettuare più cambi a confronto: al terzo incontro amichevole della stagione estiva, il tecnico Campione d’Inghilterra potrebbe essersi già fatta un’idea preliminare dello stato di forma della due squadre e quindi potrebbe anche optare quel qualche novità tecnica. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Chelsea-Bayern Monaco.

PRONOSTICO E QUOTE – Per il match dell’International Champions Cup 2017 tra Chelsea e Bayern Monaco il portale di scommesse sportive snai.it vede favoriti, ma solo di misura, i bavaresi di Carlo Ancelotti. Nell’1X2 infatti il successo dei Bayern è stato dato a 2.35, contro il 2.70 qualche valutazione data invece alla vittoria dei Blues: il pareggio invece appare più improbabile come esito ed è stato fissato a 3.40.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA – Rispetto a quanto visto in campo finora come detto il tecnico Antonio Conte potrebbe optare a qualche cambio per l’11inizlae da mandare contro i bavaresi. Dato Courtois tra i pali ormai fisso nonostante la giovane età, in difesa non dovrebbero mancare Davide Luiz e Christensen e tra i due al centro il nome papabile appare quello di Kalas. Davanti solito reparto a 4 con Pasalic appena rientrata dalla sua esperienza in rossonero affiancato da Kante: sull’esterno paiono invece confermatissimi da parte di Conte Tomori e Kenedy. L’attacco dei Blues sarà affidato ancora una volta a Loic Remy, sempre che Michy Batshuay non scalpiti eccessivamente dalla panchina: dietro alla prima punta reparto a due sull’esterno affidato a Willian e Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO- Per la sfida contro i Campioni d’Inghilterra in carica Ancelotti dovrà ancora fare a meno di alcuni big, ma di certo nella rosa del Bayern Monaco non mancano elementi di grande valore. Con Neuer ancora a casa , tra i api oggi dovremmo vedere il secondo portiere Sven Ulreich, mentre davanti al tedesco nel reparto difensivo a 4 non dovrebbe mancare la coppia di centrali con Javi Martinez e Hummels: ai lati invece spazio a Rafinha e Juan Bernat. Ipotizzando un 4-1-4-1 per la formazione iniziale. Il perno tra i due reparti dovrebbe essere Renato Sanches mentre davanti al portoghese dovremmo vedere il duo composto da Tolisso e Thiago Alcantara: davanti poi non mancherà Ribery. La punta ufficiale della 11 iniziale del Bayern dovrebbe essere Thomas Muller ma è probabile un suo ballottaggio con il polacco Robert Lewandowski

FORMAZIONI CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Christesen, Kalas, David Luiz; Tomori, Pasalic, Kante, Kenedy; Willian, Pedro; Remy. All Antonio Conte.

FORMAZIONI BAYERN MONACO (4-1-4-1): Ulreich; Rafinha, Javi Martinez, Hummels, Juan Bernat; Renato Sanches; Ribery, Tolisso,Thiago Alcantara, James Rodriguez; Muller.

