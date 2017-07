Pronostici Champions League, andata 3^ turno preliminare (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DEL 3^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 25 LUGLIO 2017) - Martedì 25 luglio torna la Champions League: si giocano le partite di andata del terzo turno preliminare, che come sempre sono divise in due giorni. Oggi si parte con le prime sei; dunque andiamo subito a vedere quali sono i pronostici legati a queste sfide, ricordando che ovviamente il quadro relativo al passaggio del turno si avrà solo la prossima settimana e che dopo questo preliminare avremo il playoff, con l’ingresso in scena del Napoli e delle altre quattro big per quello che sarà l’ultimo ostacolo da superare per accedere alla fase a gironi.

PRONOSTICO QARABAG-SHERIFF (ore 19) - Ha pescato bene soprattutto il Qarabag che, per tre anni consecutivi ai gironi di Europa League, ha la grande occasione di tornare al playoff. Anche lo Sheriff conosce la prima fase di Europa League, ma la formazione moldava ha comunque qualcosa in meno; tuttavia nel turno precedente è riuscita a eliminare il Kukes, pur soffrendo tantissimo (un calcio di rigore fallito dagli albanesi che hanno anche colpito due pali nel finale). Dunque il pronostico per oggi è a favore del Qarabag, che deve sfruttare il fattore campo e provare a chiudere il conto.

PRONOSTICO SLAVIA PRAGA-BATE BORISOV (ore 19) - Sfida molto interessante: lo Slavia certamente è favorito dal fattore campo, ma negli ultimi anni è stato assente dall’Europa che conta. Il Bate invece si è fatto le ossa nei gironi di Champions League: la formazione bielorussa ha anche risultati illustri - pur non avendo mai superato il primo turno - per esempio una vittoria casalinga contro il Bayern Monaco. Per questa partita di andata comunque ci sentiamo di dare qualche chance a uno Slavia Praga che può contare sul supporto del pubblico di casa, e dunque diciamo che potrebbe finire pari.

PRONOSTICO AEK-CSKA MOSCA (ore 19:30) - Due squadre che non sono nuove alle fasi calde delle coppe europee, ma ci sono delle differenze: il Cska Mosca, anche quando non ha superato il girone di Champions League (per esempio lo scorso anno) è sempre stato una mina vagante con grande qualità e giocatori di primo piano nella sua rosa. Dovesse arrivare ai gironi, sarebbe la formazione di fascia inferiore che tutte vogliono evitare; l’Aek Atene è stato una società che ha avuto i suoi ottimi momenti, ma oggi dà la sensazione di essere in calo come tutto il calcio greco; tuttavia dovrà provare a sfruttare il fattore campo per avere una possibilità di fare strada nei preliminari. Come pronostico in ogni caso diamo la vittoria a un Cska Mosca che sembra essere più pronto.

PRONOSTICO STEAUA BUCAREST-VIKTORIA PLZEN (ore 19:30) - Una sfida affascinante: lo Steaua ha una Coppa dei Campioni in bacheca e negli anni Ottanta è stato una potenza del calcio europeo, ma in Romania le cose sono andate in calando con il passare del tempo e oggi anche questa gloriosa formazione affronta la crisi di risultati in campo internazionale. Di riffa o di raffa, il Viktoria Plzen arriva sempre ai gironi, siano essi di Champions o Europa League; una squadra che soprattutto in casa propria sa mettere in difficoltà chiunque, come alcune big hanno provato sulla loro pelle. Tuttavia questa sera siamo a Bucarest; puntiamo allora su un pareggio che lasci aperto tutto in vista della partita di ritorno.

PRONOSTICO VARDAR-COPENAGHEN (ore 20) - Sulla carta non dovrebbe esserci storia: il Copenaghen parte nettamente favorito, lo dice la sua storia recente e la qualità di una rosa che è decisamente superiore a quella avversaria. Il Vardar però ha già stupito: nel turno precedente ha saputo eliminare il Malmoe, vincendo con autorità in casa. Anche oggi dunque se la può giocare: siamo in Macedonia e il calore del pubblico locale potrebbe dare una grossa mano a questa piccola realtà che sta vivendo il suo sogno. Tuttavia a essere favoriti sono comunque sempre i danesi: diamo allora il segno 2, con la leggera possibilità che esca un pareggio.

PRONOSTICO PARTIZAN-OLYMPIACOS (ore 20:45) - E’ forse la partita più affascinante di tutte: due squadre dalla grande tradizione, due formazioni che anche oggi hanno qualità e savoir faire necessari per arrivare a prendersi la qualificazione alla fase a gironi. E’ davvero un peccato che una delle due debba salutare la Champions League con largo anticipo; per questa sera attenzione all’ambiente dello Stadion FK Partizan, che sarà caldissimo e che spingerà la formazione serba. Al netto di questo la squadra di Belgrado si è ben comportata nello scorso turno; l’Olympiacos però rappresenta un avversario da prendere sempre con le molle. Per questo motivo nella sfida di andata puntiamo soprattutto su un pareggio, e poi al Pireo le due squadre se la giocheranno.

