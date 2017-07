Qarabag-Sheriff/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Qarabag-Sheriff, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA QARABAG-SHERIFF: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La partita che oppone il Qarabag allo Sheriff è in programma alle ore 19 di martedì 25 luglio: terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018, questa è la sfida di andata che si gioca a Baku. Il Qarabag ha chiuso il suo campionato nella passata stagione al primo posto, con 62 punti conquistati nelle 28 partite disputate, dominando la scena in terra nazionale, non esattamente invece in Europa (anzi). La partita sarà diretta dall'arbitro bielorusso Sergei Tsinkevich.

In Azerbaigian la squadra allenata da mister Qurbanov ha dimostrato di avere un'altra marcia rispetto a tutte le altre, chiudendo avanti di 10 punti rispetto alla seconda arrivata, il Qabala. L'FC Tiraspol è una delle migliori squadre del campionato della Moldavia. Qui il campionato è già iniziato da due giornate. Il Tiraspol è in testa a quota 4 punti, dopo una vittoria e un pareggio nei primi 180 minuti di torneo. Dopo il 5-0 rifilato al Zaria Balti nella prima giornata, è arrivato l'inatteso stop in trasferta, per 1-1 sul campo del Dacia Chisinau.

Nel Qarabag nella passata stagione si mise in luce la stella sudafricana di Ndlovou, autore di 10 gol nella massima serie azera. Classe 1990, era alla sua primissima esperienza in Azerbaigian, dopo aver disputato una stagione fantastica a Cipro (suo primo anno in Europa), con 17 gol in 32 partite con la maglia dell'Anorthosis. Per Ndlovou questa può essere chiaramente la stagione della definitiva esplosione e chissà che, alla soglia dei 29 anni, qualche club che disputa i campionati europei più importanti, non decida di puntare su di lui per il futuro.

L'allenatore del Qarabag è l'azero Qurbanov. Nell'andata dei preliminari di Champions League contro il Samtredia (gara vinta per 5-0 ndr), il tecnico ha schierato i suoi uomini con il 4-4-2. In avanti, al fianco di Ndlovou, autore di una doppietta prima di essere sostituito nel secondo tempo, c'era l'azero Madatov. A centrocampo, insieme allo spagnolo Michel, anche lui a segno, sono stati schierati Ismayilov, Qarayev e Diniyev. In difesa, oltre al portiere Sehic, sono scesi in campo Sadiqov, Agolli, Medvedev e Huseynov.

Lo Sheriff Tiraspol è la squadra più importante della Moldavia. Dalla stagione 2003-2004 ha vinto sempre il campionato tranne in due occasioni: 2014/2015 e 2010-2011 (successi per Milsami e Dacia Chisinau). L'eroe del precedente preliminare, in cui lo Sheriff Tiraspol ha avuto la meglio sugli albanesi del Kukesi, è stato il belga Badibanga. Di professione centrocampista, classe 1991, il giocatore è riuscito a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori, gol che alla fine è risultato decisivo, dopo la sconfitta nella gara di ritorno con il risultato di 2-1 a favore degli albanesi.

Nei secondi novanta minuti del doppio confronto europeo contro il Kukesi, l'altro giocatore a mettersi in luce per il Tiraspol è stato il 21 enne del Burkina Faso Bayala, che sul risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa albanesi è riuscito a trovare la rete che ha qualificato la sua squadra al successivo preliminare. Pochi dubbi o quasi su chi possa vincere nella gara di andata. I bookmakers di Better quotano a 1.85 il segno uno per il successo della squadra azera del Qarabag, mentre la vittoria in trasferta dello Sheriff Tiraspol è quotato a 5. Il segno X invece è quotato a 3.4.

Qarabag-Sheriff non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

