RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, 3^ TURNO PRELIMINARE (ANDATA, 25 LUGLIO 2017) - Martedì 25 luglio si apre nella Champions League 2017-2018 il terzo turno preliminare: le partite in programma oggi sono 6, ma in totale avremo 15 gare che si disputeranno ancora in andata e ritorno, e che ci consegneranno le qualificate che andranno poi a incrociarsi nei playoff con le cinque squadre già qualificate di diritto. Tra cui anche il Napoli, che attende dunque la sua avversaria.

Le partite di oggi iniziano alle ore 19 con Qarabag-Sheriff e Slavia Praga-Bate Borisov; alle ore 19:30 avremo Aek Atene-Cska Mosca e Steaua Bucarest-Viktoria Plzen, poi alle ore 20 Vardar-Copenaghen e alle ore 20:45 Partizan Belgrado-Olympiacos. C’è tanta storia in campo: una vincitrice della vecchia Coppa dei Campioni e una squadra che ne aveva disputato la finale, una che nei primi anni delle coppe europee ha fatto sempre e comunque la sua figura e poi ancora formazioni che sono piuttosto abituate ai gironi di Champions League.

Per esempio Cska Mosca e Olympiacos, che in passato hanno anche superato la prima fase e possono essere delle vere e proprie mine vaganti; ne sa qualcosa la Juventus, che per due volte contro i greci ha rischiato un’eliminazione sonante (l’ultima nel 2014, quando poi era riuscita ad arrivare in finale). Anche Bate Borisov e Viktoria Plzen sono delle habituée nei gironi, e il Copenaghen ha fatto le sue apparizioni centrando anche gli ottavi di finale con un pareggio interno contro il Barcellona.

Le altre forse si possono considerare outsider; attenzione però, perchè il Qarabag da tre anni gioca la prima fase di Europa League e l’esperienza acquisita può aiutare sulla strada verso i playoff. Per di più gli azeri hanno pescato bene dal sorteggio, perchè lo Sheriff Tiraspol non è certo uno squadrone e già nel turno precedente ha rischiato l’eliminazione (il Kukes ha sbagliato un rigore nel finale e in seguito ha centrato due pali clamorosi).

Se l’Aek Atene è già stato da queste parti e se la può giocare, pur non essendo più la squadra di un tempo, il Vardar rappresenta una delle grandi sorprese del turno: i macedoni hanno eliminato il Malmoe nel turno precedente e hanno guadagnato con pieno merito l’accesso a questa doppia sfida. Ricordiamo che le squadre eliminate non termineranno la loro corsa europea: saranno infatti inserite nel tabellone degli spareggi di Europa League, ultimo ostacolo prima di entrare nella fase a gironi, e dunque avranno la possibilità di arrivare in profondità in un torneo sicuramente meno competitivo di questa Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018, ANDATA 3^ TURNO PRELIMINARE

ore 19:00 Qarabag-Sheriff

ore 19:00 Slavia Praga-Bate Borisov

ore 19:30 Aek Atene-Cska Mosca

ore 19:30 Steaua Bucarest-Viktoria Plzen

ore 20:00 Vardar-Copenaghen

ore 20:45 Partizan-Olympiacos

