Roma-Tottenham/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Roma-Tottenham, International Champions Cup (Foto LaPresse)

DIRETTA ROMA-TOTTENHAM: INFO STREAMING VIDEO E ORARIO TV, COME SEGUIRE LA PARTITA?(INTERNATIONAL CHAMPIONS CUP 2017) - La Roma torna in campo per la International Champions Cup 2017: sfida il Tottenham alle 2 (italiane) della mattina di mercoledì 25 luglio, ed è un altro super impegno per i giallorossi di Eusebio Di Francesco. Siamo ad Harrison, nel Maine, alla Red Bull Arena: nel girone americano si sono già giocate diverse partite, tra queste quella che la Roma ha pareggiato contro il Psg prima di cadere ai calci di rigore (conquistando un punto in classifica).

Ricordiamo che il girone è del tutto “aleatorio”: c’è una classifica finale, ma a differenza degli scorsi anni non c’è una vera e propria vincitrice della International Champions Cup anche perchè alcune squadre (per esempio l’Inter) giocheranno in due gruppi e si sposteranno di continente per affrontare i vari impegni. La Roma vista in campo contro il Psg ha comunque destato buone impressioni: dal punto di vista del gioco sicuramente c’è ancora qualcosa da sistemare, ma per il momento il nuovo allenatore si sta dimostrando soddisfatto e adesso dovrà soprattutto badare a come sistemare tutti i vari pezzi della sua squadra. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ROMA-TOTTENHAM LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

Per il momento il Tottenham non ha di questi problemi: gli Spurs sono esattamente quelli dello scorso anno, anzi hanno perso un pezzo pregiato perchè Kyle Walker è stato venduto al Manchester City (a peso d’oro). La prima negli Stati Uniti è stata positiva: è arrivato un 4-2 contro il Psg che ha confermato le tante soluzioni che la squadra inglese ha nel suo reparto offensivo (ma anche una certa fragilità difensiva).

La Roma questa sera potrebbe essere simile a quella vista contro il Psg, ma con qualche cambio importante: davanti ad Alisson per esempio Manolas potrebbe tornare titolare insieme a Fazio, con Bruno Peres a destra e Hector Moreno nuovamente a sinistra, pronto però a lasciare spazio a Kolarov che è il nuovo arrivato. A centrocampo De Rossi dovrebbe essere titolare in luogo di Gonalons; Strootman e Nainggolan al suo fianco, nel tridente offensivo possibile vedere sia El Shaarawy che Perotti, con Dzeko o Tumminello da punta centrale.

Nel Tottenham, Mauricio Pochettino ripropone il 4-2-3-1: Lloris tra i pali con Trippier e Davies sulle corsie, in mezzo agiranno invece i due belgi Alderweireld e Vertonghen. Cerniera di centrocampo formata da Eric Dier e probabilmente da Moussa Sissoko, mentre nel reparto offensivo Vincent Janssen si gioca il posto con Harry Kane, a supporto come trequartista potrebbe esserci Dele Alli con il contributo di Eriksen e N’Koudou sulle fasce.

Secondo la Snai, una delle agenzie di scommesse a quotare questa partita, a essere favorito è il Tottenham: quota di 2,30 per la sua vittoria contro il 2,85 che accompagna il segno 2 per l’affermazione della Roma. Il pareggio, identificato dal segno X, vale invece 3,40 volte la somma che sarà eventualmente messa sul piatto.

Come tutte le partite di International Champions Cup, anche Roma-Tottenham sarà in diretta tv sui canali Premium: nello specifico gli abbonati alla pay tv del digitale terrestre potranno affidarsi a Premium Sport o Premium Sport HD, con la possibilità di diretta streaming video attivando l’applicazione Premium Play - senza costi aggiuntivi - su dispositivi mobili come tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI ROMA-TOTTENHAM LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

