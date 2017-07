Slavia Praga-Bate/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Slavia Praga-Bate Borisov, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA SLAVIA PRAGA-BATE BORISOV: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La partita tra Slavia Praga e Bate Borisov, che sarà diretta dall'arbitro tedesco Bastian Dankert, si gioca alle ore 19 di martedì 25 luglio: siamo arrivati all'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Mentre per lo Slavia si tratta del primo incontro stagionale, il BATE arriva a questa sfida dopo aver eliminato, ai quarti di finale, gli armeni dell'Alashkert, squadra con sede a Erevan.

Il BATE, allenato dal tecnico Ermakovic, nell'edizione dello scorso anno fu eliminato nello stesso turno dal Dundalk, e costretto così a scivolare in Europa League. I bielorussi, che in patria sono la formazione storicamente e tecnicamente più importante, vantano diverse partecipazioni alla manifestazione negli ultimi anni, ma l'accesso alla fase a gironi è un obiettivo da non lasciarsi sfuggire almeno per questa stagione. Lo Slavia Praga, allenato da Silhavy, si è classificato primo nell'ultimo campionato nazionale a ben 8 anni di distanza dall'ultima vittoria.

Il club ceco, seconda formazione della nazione dopo i cugini dello Sparta per palmares e blasone, ha davanti a sé un'occasione ghiotta per ritrovare la partecipazione alla fase a gironi di Champions, che manca ormai da troppi anni nella storia recente del club. Sarà fondamentale, per gli uomini al comando di Silhavy, eliminare prima i bielorussi del BATE e poi completare il percorso contro l'ultima avversaria, che al momento non è ancora nota. Dalla loro parte i cechi hanno il vantaggio di aver avuto maggior tempo per preparare la gara, ma il BATE potrebbe rivelarsi avversario ostico e soprattutto più avanti dal punto di vista atletico ed ormai già nel vivo della stagione.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il tecnico di casa Slihavy schiera un 4-2-3-1 con Pavlenka in porta, Boril, Deli, Luhner e Frydrych in difesa. A centrocampo Husbauer dovrebbe recuperare una maglia da titolare, affiancando Scuk al centro del reparto. In attacco spazio a Haltintop, Danny, van Kessel ed infine Mesanovic, che sarà incaricato di vestire i panni di prima punta.

Dall'altra parte il tecnico Ermanovic schiera per il suo BATE un modulo speculare che vede la conferma in blocco dell'11 visto contro gli armeni dell'Alashkert. Scherbitski dovrebbe, dunque, tornare fra i pali, mentre il capitano Stasevich sarà confermato nel ruolo di esterno di sinistra nel 4-2-3-1. L'unico dubbio, per l'allenatore bielorusso, potrebbe riguardare lo schieramento di Gordejchuk, autore di una doppietta nell'ultimo match di coppa ma che potrebbe essere rimpiazzato da Rios, giocatore ritenuto più affidabile dal punto di vista tattico.

Dal punto di vista tecnico, lo Slavia può contare su alcuni valori importanti come Altintop, centrocampista con un passato importante in Turchia e in nazionale, così come Danny, ex dello Zenit con cui ha scritto pagine importanti in Coppa e non solo. La sensazione è che sulla carta il confronto penda dalla parte dei cechi, ma dal punto di vista atletico ed ambientale i bielorussi potranno avere una marcia in più, specie nella gara di ritorno in casa. BWin quota 1,60 il segno 1 a fronte di un 5,50 per il segno 2 della vittoria BATE. L'X del pareggio è quotato 3,40.

Slavia Praga-Bate Borisov non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

