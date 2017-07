Steaua-Viktoria Plzen/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Steaua-Viktoria Plzen, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA STEAUA-VIKTORIA PLZEN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Steaua-Viktoria Plzen si gioca martedì 25 luglio alle ore 19.30, ed è una sfida valevole per il terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. A un passo dai play off, iniziano a confrontarsi squadre di un certo valore, anche abituate alla ribalta della fase a gironi. La sfida è diretta dall'arbitro azero Aliyar Aghayev.

I romeni sono ai nastri di partenza dopo una vera e propria bufera che ha portato il club a perdere il titolo sportivo della vecchia Steaua Bucarest, che ripartirà ufficialmente, rifondata dall'esercito, dalle categorie inferiori. Scenderà dunque in campo una squadra che al momento è solo un acronimo, che ha mantenuto comunque il diritto di giocare la massima serie e di affrontare la Champions League in virtù del secondo posto nel campionato romeno della passata stagione. Così come sono rimasti i calciatori che possono comunque aspirare ad un risultato di livello in questa fase preliminare delle Coppe Europee.

Il FCBS affronterà il Viktoria Plzen che a sua volta ha ceduto il trono della Repubblica Ceca allo Slavia Praga, tornato al titolo nazionale interrompendo l'egemonia del duo Spartaz Praga-Plzen. I ceki nelle ultime stagioni sono stati spesso protagonisti della fase a gironi sia di Champions sia di Europa League, e potrebbero provare a sfruttare il disorientamento della squadra romena, che pure come detto a livello tecnico è rimasta la stessa ed ha iniziato nel migliore dei modi il nuovo campionato, partito lo scorso 16 luglio con una vittoria casalinga contro il Voluntari.

All'Arena Na?ionala di Bucarest scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa inizieranno il match con Nita Florin a difesa della porta, Larie e Balasa coppia cenrale difensiva, Enache esterno laterale di destra e il brasiliano Maranhao esterno laterale di sinistra nella linea a quattro. Popescu e Pintili saranno i due mediani di copertura a centrocampo, alle spalle di Tanase, Budescu e Man che sosterranno l'unica punta di ruolo, il francese Ghnohere.

Il Viktoria Plzen risponderà con Bolek tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Mateju, Hejda, Hubnik e Limbersky. Horaa e Hrosovsky saranno i playmaker arretrati di centrocampo, mentre lo slovacco Bakos, Kopic e Pilar sosterranno l'azione offensiva del centravanti Michael Krmencik. Il tecnico romeno Dica schiererà un 4-2-3-1 che mira ad esaltare la fantasia di alcuni giovani fra i più talentuosi del calcio romeno, col FCSB che resta fucina di ragazzi pronti poi successivamente a spiccare il volo verso le grandi del calcio europeo.

Stesso modulo per il mister del Viktoria Plzen, Zdenek Becka, che punterà ad affrontare una partita di contenimento per poi sfruttare il fattore campo al ritorno, nella consapevolezza che i ceki sono molto bravi a sfruttare gli spazi nelle ripartenze. E' il FCSB secondo i bookmaker a partire favorito con quota al raddoppio proposta da Betclic per la vittoria interna casalinga in questa andata del terzo turno preliminare di Champions League. Unibet fissa a 3.40 la quota relativa al pareggio, mentre Bwin alza fino a 3.90 la quota relativa al successo esterno.

Steaua-Viktoria Plzen, martedì 25 luglio alle ore 19.30, non sarà trasmessa in diretta tv né ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sui canali italiani, ma per chi vorrà essere aggiornato si potranno seguire le informazioni utili sul sito uefa.com con tutte le notizie sulle due squadre in campo.

