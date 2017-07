VIDAL ALL'INTER / Calciomercato, per prenderlo potrebbero non bastare 60 milioni di euro (ultime notizie)

Calciomercato Inter, Arturo Vidal - La Presse

MURO DEL BAYERN MONACO SU ARTURO VIDAL ALL'INTER

Potrebbero non bastare sessanta milioni di euro per arrivare al centrocampista cileno del Bayern Monaco Arturo Vidal. L'Inter di Luciano Spalletti l'ha messo al centro dei suoi sogni di calciomercato, ma di certo non sarà facile strapparlo al club bavarese. Le parole di ieri di Carlo Ancelotti non sono arrivate a caso con la conferma che il muro alzato è di quelli pesanti da buttare giù. Difficile quindi che anche una proposta importante, come quella di sessanta milioni di euro di cui si parla da giorni, potrebbe non bastare. L'Inter non appare però convinta di cambiare obiettivo, perché dopo aver rinunciato a Radja Nainggolan vuole centrare assolutamente questo obiettivo. Da parte sua Arturo Vidal sta bene in Germania, ma sarebbe ancor più felice di tornare in Italia dove sicuramente ha dato il meglio della sua carriera. C'è però da fare anche un altro ragionamento. Vidal è molto legato all'ambiente juventino nonostante la brusca rottura di un paio d'estati fa e difficilmente si vorrà mettere tutti contro andando a indossare la maglia di una rivale così importante.

IL CILENO SAREBBE PERFETTO PER I NERAZZURRI

L'Inter cerca un centrocampista centrale con determinate caratteristiche in questa sessione di calciomercato. Serve un calciatore da schierare al centro dei tre trequartisti nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, un ragazzo in grado di fare legna in mezzo al campo ma anche di saper sfondare la porta avversaria se necessario. Sono diversi i nomi fatti, ma sicuramente quello di Arturo Vidal sembra essere il più adatto alle esigenze del club nerazzurro. Il cileno conosce bene il campionato italiano dove con la Juventus ha scritto pagine splendide di una storia poi terminata troppo presto per i tifosi bianconeri. E se Radja Nainggolan sta per rinnovare il contratto, Spalletti aveva pensato di portarselo dietro da Roma, ora anche la pista Vidal sembra assai difficile da percorrere. Ai nerazzurri però serve un calciatore proprio con quelle caratteristiche lì e il calciomercato di certo non ne offre moltissimi. La sensazione è che l'Inter non si arrenderà di fronte all'ostracismo del club bavarese provando a prendere fino all'ultimo giorno di questa sessione proprio Arturo Vidal.

