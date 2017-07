Vardar Copenaghen/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vardar-Copenaghen, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA VARDAR COPENAGHEN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - Vardar e Copenaghen, una partita diretta dall'arbitro tedesco Daniel Siebert, si gioca alle ore 20 di martedì 25 luglio; siamo arrivati alle gare di andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. Il Vardar è reduce dal successo nella First League macedone, la massima serie del campionato che si disputa in Macedonia.

Lo ha fatto infliggendo un distacco pesantissimo alla seconda, distanziata di 13 punti (il Shkendija ndr). Per il Vardar l'incontro con il Copenaghen però non sarà affatto semplice. In più avrà lo svantaggio di disputare il ritorno in trasferta, laddove probabilmente la forza dell'avversario danese uscirà al cento per cento. L'Fc Copenaghen punta comunque già a chiudere i conti nel match di andata di martedì prossimo.

I danesi sono più avanti nella preparazione rispetto ai macedoni, avendo già esordito nel campionato del loro Paese, la Superligaen. Un esordio però amaro, con l'1-1 rimediato in casa contro l'Aab. Nei preliminari invece il Copenaghen è passato con il brivido. Dopo il successo per 3-1 sul campo esterno dello Zilina, i calciatori danesi si sono fatti sorprendere in Danimarca, perdendo 2-1 di fronte ai propri tifosi ma conservando ugualmente il pass virtuale conquistato 7 giorni prima in trasferta.

Nella passata stagione il Vardar aveva beneficiato dei gol dei suoi attaccanti brasiliani in rosa. Su tutti Jonathan Balotelli, che non ha nulla a che vedere con il nostro Supermario Balotelli, né tantomeno vanta rapporti di parentela con l'ex centravanti della Nazionale italiana. Alla sua prima stagione in Macedonia lo scorso anno Jonathan Balotelli illuminò con le sue giocate le partite del Vardar, arrivando in doppia cifra a fine campionato (11 gol segnati) dopo 29 incontri disputati, a testimonianza della maturità con cui ha affrontato il campionato.

In doppia cifra è andato anche l'attaccante macedone Blazhevski, che sta per iniziare la sua quarta stagione consecutiva tra le fila del Vardar, dopo la breve esperienza al Khazar Lankaran. Per lui 11 gol in 26 partite lo scorso anno, un bottino che vorrà migliorare quest'anno. Quello di quest'anno può essere l'anno di Pavlovic. Il 23 enne croato, arrivato lo scorso anno in Danimarca, ha sfiorato da subito la doppia cifra, chiudendo la sua prima esperienza in Superligaen con 8 reti. Riflettori accesi anche sul paraguaiano classe 1991 Santander, già in rete nella nuova stagione e autore di 11 gol in quella passata.

Ci sono grandi aspettative anche su un altro classe 1993, arrivato in estate dall'Apoel di Cipro. Si chiama Soteriou ed è reduce da una stagione assolutamente fantastica, in cui ha segnato 21 gol in 32 partite, andando a raddoppiare il bottino conquistato l'anno prima (10 reti ndr). L'allenatore del Copenaghen è il norvegese Solbakken.

Nell'ultima partita di campionato, pareggiata contro l'Aab per 1-1, ha schierato i suoi con il 4-4-2. La coppia d'attacco è stata quella composta dal paraguaiano Santander ed il croato Pavlovic. A centrocampo sono stati schierati come titolari Verbic, Kusk, Matic e Kvist. In difesa spazio a Luftner, Boilesen, Johansson e Hogli. In porta lo svedese Olsen. Stando alle quote dei bookmakers (Better), il Copenaghen dovrebbe vincere facile. Il segno 1 è quotato a 1.36, mentre si trova a quota 9 il successo del Vardar. Il segno x paga 3,4 volte la posta puntata.

Vardar-Copenaghen non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

© Riproduzione Riservata.