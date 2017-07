ANGEL NIETO IN OSPEDALE/ Incidente sul quad a Ibiza, come sta? E' in gravi condizioni (ultime notizie)

Angel Nieto, incidente

Brutto incidente per Angel Nieto: l'ex campione del mondo di motociclismo è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il pilota spagnolo ha riportato un forte trauma cranico dopo uno scontro a Ibiza con una macchina mentre era a bordo di un quad. Stando alle fonti locali, il 70enne sarebbe stato intubato e affidato alle cure della Neurochirurgia dell'ospedale a causa di un colpo alla testa. Il primo bollettino medico del policlinico Nostra Signora del Rosario di Ibiza, dove l'ex pilota è ricoverato in terapia intensiva, parla di gravi condizioni, ma non critiche. Dopo oltre due ore di intervento, Angel Nieto è stato posto in coma indotto. L'incidente sarebbe avvenuto alle 10.30 del mattino sulla strada bagnata per la pioggia, all'altezza di una rotonda. La conducente è stata sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo. Dopo l'incidente che è costato la vita a Nicky Hayden lo scorso 22 maggio a Cesena, il Circus del Motomondiale è dunque in apprensione per Angel Nieto.

ANGEL NIETO IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI, ULTIME NOTIZIE

13 VOLTE CAMPIONE DEL MONDO

Angel Nieto è una leggenda del motociclismo mondiale: ha vinto 13 titoli iridati, quindi è secondo solo a Giacomo Agostini per numero di vittorie. Considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, si è ritirato nel 1986 dopo aver collezionato 90 Gran Premi nella sua carriera. Celebre la sua espressione "12+1": così ha sempre risposto a chi gli chiedeva il numero dei Mondiali vinti. Piuttosto scaramantico Angel Nieto. Da alcuni anni è il commentatore del Moto Gp per i canali spagnoli di Mediaset.

