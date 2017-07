Astana-Legia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Astana-Legia Varsavia, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA ASTANA-LEGIA VARSAVIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE) - La partita tra Astana e Legia Varsavia verrà diretta dall'ungherese Tamas Bognar; siamo nella capitale del Kazakhstan e alle ore 16 di mercoledì 26 luglio si gioca per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. L'Astana ha già superato il precedente turno preliminare, battendo nel doppio confronto lo Spartaks Jurmala (andata 1-0 in trasferta, ritorno 1-1 casalingo).

L'Astana ha alle spalle già venti partite di campionato. Al momento si trova in prima posizione, con un ruolino di marcia invidiabile: 48 punti sui 60 disponibili, con 15 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte. Il Legia Varsavia ha superato con un complessivo 9-0 il precedente turno, trionfando sul Mariehmann per 3-0 all'andata (trasferta) e 6-0 al ritorno (in casa). Anche il Legia ha iniziato il campionato polacco, sebbene da una sola giornata.

Un avvio di stagione, per quanto riguarda i confini polacchi, negativo per il Legia, che dopo aver perso ai calci di rigore la sfida contro l'Arka Gdynia è stato battuto anche alla prima di campionato in trasferta dagli avversari del Gornik Zabrze per 3-1. La stella della squadra non può essere che l'attaccante Kabananga, che nelle prime 20 partite di campionato ha realizzato la bellezza di 14 gol. Kabananga ha 28 anni ed è nato nella Repubblica del Congo.

Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell'Anderlecht, è riuscito ad essere un giocatore importante per il Bruges, fino all'esplosione quest'anno con l'Astana, in Kazakhstan. In un campionato come quello kazako, Kabananga fa il bello e il cattivo tempo, grazie a mezzi fisici notevoli ed una discreta tecnica. L'Astana è allenata dal tecnico bulgaro Stoilov.

Nell'ultimo turno preliminare di Champions League disputato contro lo Spartaks Jurmala, i kazaki in casa sono scesi in campo con un classico 4-4-2. La coppia d'attacco è stata quella composta da Kabananga e Twumasi, altro calciatore di nazionalità africana (Ghana ndr) di qualità per l'Astana. A centrocampo Maevski, Grahovac, Muzhikov e Kleinheisler. Difesa a 4 composta da Logvinenko, Anicic, Shitov e Shomkov, con Mokin in porta.

In casa Legia Varsavia il neo acquisto Sadiku, albanese classe '91, potrebbe rivelarsi la rivelazione di quest'anno. Dopo aver militato in Svizzera per diversi anni, l'attaccante di nazionalità albanese ha concluso la sua esperienza al Lugano con 9 gol in 16 presenze. La sua migliore stagione rimane quella di 7 anni fa, al Locarno, alla sua prima esperienza in Svizzera, dove totalizzò 19 reti in 27 presenze.

Due anni dopo, al debutto con il Lugano, segnò 18 gol in 32 partite, a testimonianza della prolificità del calciatore. Al debutto con la maglia del Legia in campionato ha firmato il gol del momentaneo vantaggio nella prima di campionato, poi persa per 3-1 contro il Gornik. Il Legia viene schierato in campo dal suo allenatore, il polacco Magiera, con il modulo 4-2-3-1.

Nel match di Supercoppa polacca ha fatto giocare il polacco Niezgoda punta centrale, con alle sue spalle il trequartista finlandese Hamalainen e le ali offensive Guillherme a destra e Nagy a sinistra. A centrocampo Kopczynski ed il francese Moulin. Difesa a 4 composta invece da Jedrzejczyk, Pazdan, Hlousek e Dabrowski. Il portiere è il polacco Malarz. Gli scommettitori non si sbilanciano. Il segno 1 dell'Astana è quotato a 2,7. Il segno 2 del Legia a 2,8. Il segno x invece a 3,1. E' uno dei match più interessanti di questo turno di preliminari di Champions League.

Astana-Legia Varsavia non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

