Atalanta-Lille/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni e orario

Diretta Atalanta-Lille (LAPRESSE)

DIRETTA ATALANTA-LILLE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - Mercoledì 26 agosto 2017 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini apre il suo tour estivo contro avversari internazionali: la prima tappa è in programma nella tana nerazzurra, lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, dove dalle ore 20:30 Papu Gomez e compagni scenderanno in campo per affrontare il Lille in amichevole. La squadra transalpina si è classificata all’undicesimo posto nell’ultima Ligue 1, e per ripartire ha puntato su un allenatore prestigioso come l’argentino Marcelo Bielsa.

El Loco si è rimesso al lavoro dopo due stagioni ed il gran rifiuto dell’estate scorsa, in cui si accordò con la Lazio prima di cambiare idea e rimanere in patria in attesa di un’offerta migliore. A quanto pare il progetto del Lilla ha convinto il mister sudamericano che cercherà di applicare il suo credo calcistico, da sempre affascinante e discusso, alla squadra biancorossa. L’amichevole odierna si presenta quindi probante per l’Atalanta, che nella stagione entrante dovrà fare i conti con il doppio fronte Serie A-Europa League. In quest’ottica la società ha acquistato diversi giocatori che si stanno pian piano inserendo negli schemi di Gasperini, accanto alle certezze della passata stagione: i vari Berisha, Toloi, Masiello, Spinazzola, Fruler, Kurtic, Gomez e Petagna.

Anche il Lille sta operando una campagna acquisti massiccia: dal Brasile ad esempio Bielsa ha pescato 3 giocatori prelevando il regista Thiago Maia dal Santos (per 14 milioni di euro), il centrocampista Thiago Mendes e l’esterno offensivo Luiz Araujo entrambi dal San Paolo, per altri 20 milioni circa. In più sono arrivati anche il difensore Portoghese Edgar Iè, protagonista agli ultimi Europei Under 21, il terzino Kevin Malcult dal Saint-Etienne, il centrocampista lusitano Xeka dal Braga, l’esterno ivoriano Nicolas Pepe dall’Angers e l’ala tunisina Naim Sliti, che giocava nel Red Star FC; sul fronte cessioni invece da registrare le partenze del terzino Corchia, passato al Siviglia per 5 milioni di euro e dell’attaccante Guillaume, che ha raggiunto l’Angers.

Insomma possiamo attenderci un’amichevole di buon livello tra Atalanta e Lille: Gasperini dovrebbe schierare un undici di partenza simile a quello teoricamente titolare, quindi con Berisha in porta e davanti a lui i difensori Toloi, Caldara (ultimo a riunirsi ai compagni) e Masiello. A centrocampo la coppia composta da Cristante e Freuler, mentre sugli esterni correranno il belga Castagne e Spinazzola. Il pacchetto offensivo sarà probabilmente formato da Ilicic, Gomez e dal danese Andreas Cornelius, che si è ben distinto nelle prime uscite (Petagna si è aggregato dopo al gruppo e dovrebbe partire ancora dalla panchina).

Il Lille dovrebbe rispondere con il modulo 3-3-3-1 tanto caro a Marcelo Bielsa; quando all’undici di base si può ipotizzare uno schieramento con il nigeriano Enyeama tra i pali e in difesa Malcult, Edgar Ié e Palmieri. A centrocampo i due brasiliani, Thiago Mendes e Thiago Maia oltre a Bahlouli, sulla trequarti El Ghazi, Benzia e Sliti e nel ruolo di centravanti Eder, che un anno fa di questi tempi risolse la finale degli Europei a favore del Portogallo. L’amichevole precampionato tra Atalanta e Lille non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

