Barcellona-Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: formazioni e quote

Diretta Barcellona-Manchester United, International Champions Cup (LaPresse)

DIRETTA BARCELLONA-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE - Il Barcellona e il Manchester United si affrontano nella mattina italiana di giovedì 27 luglio (ore 1:30) presso il FedEx Field di Landover, nel Maryland: è una partita valida per il girone statunitense della International Champions Cup 2017. I Red Devils chiudono qui la loro tournée: presto saranno chiamati a giocare la Supercoppa Europea contro il Real Madrid, sfidato pochi giorni fa in California. Per quanto riguarda il Barcellona, dopo questo impegno ci sarà il Clasico contro i blancos, straordinario antipasto della Liga.

Barcellona e Manchester United sono due squadre che vanno a caccia di riscatto: vero è che la squadra inglese ha vinto tre trofei, ma ha mancato il grande appuntamento con la Premier League ed è andato leggermente al di sotto delle aspettative. Questo sarà il secondo anno con José Mourinho, che ha già chiarito come al momento il suo futuro sia esclusivamente a Old Trafford; tornato in Champions League, lo United affronta il 2017-2018 con grande fiducia e avendo già messo a segno alcuni colpi in sede di calciomercato (Romelu Lukaku e Victor Lindelof), e avendo ancora la suggestione di riportare in rosa Zlatan Ibrahimovic, al momento lasciato senza contratto.

Il Barcellona invece ha vissuto una stagione transitoria: Supercoppa e Coppa di Spagna sono arrivate in bacheca, ma l’ultimo anno di Luis Enrique è coinciso con l’eliminazione ai quarti di Champions League (per il secondo anno consecutivo) e una Liga persa a Natale, clamorosamente riaperta e gettata alle ortiche nel finale. Ernesto Valverde è il nuovo allenatore, in linea con le richieste della società: 4-3-3 e gioco spumeggiante, ma per ora il mercato latita (è arrivato il solo Nélson Semedo) e soprattutto bisogna risolvere quanto prima la grana Neymar, in un modo o nell’altro.

Che formazioni scenderanno in campo a Landover? Il Barcellona potrebbe schierare Luis Suarez al centro del tridente; con lui possibile l’inserimento di Leo Messi, mentre Neymar può essere lasciato fuori in favore di Munir El Haddadi rientrato alla base. In mezzo riposo per Iniesta: dentro Denis Suarez, con Sergio Busquets che sarà il perno centrale e uno tra Rakitic e Arda Turan a giocare sulla mezzala (destra o sinistra). In difesa spazio a Semedo e Jordi Alba sulle corsie, in mezzo Piqué può fare coppia con Umtiti.

Nel Manchester United davanti a De Gea ci sarà una linea composta da Antonio Valencia e Darmian (sulle fasce), Smalling e Lindelof al centro; in mediana verranno schierati Pogba e Ander Herrera, sulla linea dei trequartisti potrebbe esserci spazio per Mkhitaryan in posizione centrale con Juan Mata e Lingard a partire in posizione di esterni, davanti a tutti Romelu Lukaku e Rashford si giocano il posto da titolare.

La Snai, tra le altre agenzie di scommesse, ha fissato le quote per la partita e ci dice che il Barcellona è favorito, con una quota sul segno 1 che vale 1,83; il pareggio è dato a 3,70 mentre il segno 2 per la vittoria del Manchester United vi farebbe vincere 3,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Barcellona-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv dai canali Premium: come per tutte le partite di International Champions Cup, appuntamento su Premium Sport e Premium Sport HD con la possibilità di seguire la gara anche su tablet e smartphone, attivando la diretta streaming video con l’applicazione Premium Play.

