Brugge-Basaksehir/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brugge-Basaksehir, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA BRUGGE-BASAKSEHIR: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Club Brugge-Basakeshir verrà diretta dal nostro Paolo Mazzoleni; mercoledì 26 luglio alle ore 21.00 si gioca per il programma dell'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018, essendo l'ultima partita in cartellone a cominciare.

La formazione belga, seconda in classifica nello scorso campionato nazionale alle spalle dei campioni dell'Anderlecht, affronterà un'esordiente assoluta in Champions League, i turchi del Basakeshir Istanbul, quarta squadra della capitale alle spalle dei mostri sacri Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray. Autentica rivelazione dello scorso campionato turco con un italiano nel blocco dei titolari, Stefano Napoleoni cresciuto in Italia tra le fila del Tor di Quinto, il Basakeshir ha concluso però senza trofei la scorsa stagione, arrivando secondo in campionato a quattro punti dalla capolista Besiktas e perdendo la finalissima di Coppa di Turchia contro il Konyaspor.

Nonostante questo il Basakeshir viene segnalato in grande crescita e sarà interessante il confronto contro un Bruges che vanta il record poco invidiabile di essere la squadra con più presenze nelle Coppe Europee senza aver però mai alzato un trofeo continentale al cielo. Entrambe le squadre hanno sostenuto test precampionato contro squadre olandesi di recente, col Basakeshir che ha pareggiato uno a uno contro il Vitesse, stesso punteggio con cui il Bruges ha chiuso il confronto con lo Sparta Rotterdam.

Allo Jan Breydel Stadion scenderanno in campo queste probabili formazioni: il Bruges schiererà Hubert tra i pali, il colombiano Palacios sulla fascia destra in difesa con Cools impiegato come esterno mancino, mentre al centro della difesa ci saranno l'olandese Denswil e il francese Pulain. Vanaken e l'altro olandese Vormer copriranno la zona centrale di centrocampo, con l'israeliano Refaelov sulla corsia laterale di destra e Limbombe sulla corsia laterale di sinistra. Il brasiliano Wesley farà coppia con Vossen in attacco.

Nel Basakeshir spazio in porta al numero uno della Nazionale turca, Babacan, con Irtegun terzino destro e il tedesco Erdem terzino sinistro in una difesa a quattro con il ghanese Attamah ed il moldavo Epureanu impiegati come difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per il capitano, ex Inter, Emre Belozoglu, affiancato a Tekdemir come mediano arretrato, mentre all'italiano Napoleoni, al bosniaco Visca e a Kahveci (non ci sarà il talento Under, ceduto proprio in questi giorni dal Basakeshir alla Roma), supporteranno il togolese Adebayor al centro dell'attacco.

L'ex portiere della Nazionale belga, Preud'homme, schiererà la squadra con il 4-4-2, 4-2-3-1 per l'allenatore turco del Basakeshir, Avci. Ovviamente la formazione turca potrebbe scontare qualcosa a livello di esperienza, ma si tratta di una realtà fresca ed ambiziosa che potrebbe mettere in crisi un Bruges comunque già avanti nella preparazione e con molte amichevoli alle spalle, col campionato belga che inizierà prima di quello turco.

Stando alle quote le agenzie di scommesse sembrano fidarsi maggiormente dell'esperienza internazionale dei belgi, con vittoria interna quotata 1.91 da bet365, pareggio quotato 3.40 da Unibet e colpaccio turno in casa dei nerazzurri quotato 4.33 da Bwin.

Per Club Brugge-Basakeshir, mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 21.00, saranno disponibili solo gli aggiornamenti e le informazioni utili che verranno garantiti dal sito ufficiale uefa.com, mentre non ci sarà in territorio italiano nè una diretta tv nè tantomeno una diretta streaming video via internet.

