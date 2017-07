Calciomercato Inter/ News, Keita cambia idea? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Keita Baldé Diao - La Presse

LOTITO SPINGE KEITA ALL'INTER

Sembrava impossibile pensare al passaggio di Keita Baldé Diao all'Inter fino a qualche giorno fa, ora le cose però sono cambiate. Il calciatore senegalese è diventato all'improvviso protagonista del calciomercato italiano con la Juventus forte di una parola con l'entourage dell'esterno d'attacco per farlo arrivare a Torino a parametro zero tra un anno. La ferma opposizione di Claudio Lotito e il rischio di perdere un anno di carriera però stanno portando Keita Baldé Diao a rivedere la sua posizione e a valutare con attenzione l'offerta formale dell'Inter con la quale potrebbe giocare titolare da subito. Secondo quanto riportato a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport pare che si proverà l'affondo vero per il calciatore cresciuto nella cantera del Barcellona solo dopo aver concluso la trattativa che porterà alla cessione di Ivan Perisic sul quale c'è ormai da tempo il Manchester United.

BAGARRE IN INGHILTERRA PER GABIGOL

E' una vera e propria bagarre di calciomercato quella che in Inghilterra si sta svolgendo per arrivare a Gabriel Barbosa Almeida, detto Gabigol. L'Inter ha deciso di cederlo in questa sessione, ma solo in prestito perché il calciatore è stato pagato molto la scorsa estate e non si vuole generare una minusvalenza che andrebbe a pesare davvero molto sul bilancio nerazzurro. Secondo quanto riportato da Bleacher Report pare che siano addirittura otto i club che si sono messi sulle tracce dell'esterno d'attacco brasiliano. Si tratterebbe di Tottenham Hotspur, Liverpool, Everton, Southampton, Leicester City, Stoke City e Swansea City. L'Inter valuterà sicuramente quale potrebbe essere la situazione migliore per vedere il calciatore giocare con continuità e magari tornare a Milano trasformato. L'approccio col calcio europeo è stato davvero complicato per il calciatore carioca che però non può aver dimenticato come si gioca a calcio. I nerazzurri hanno fiducia e la Premier League potrebbe essere il campionato giusto per rilanciarlo.

