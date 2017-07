Calciomercato Juventus/ News, N'Zonzi tramonta ora tutto su Matuidi (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Steven N'Zonzi - La Presse

MANOVRE "PESANTI" A CENTROCAMPO PER LA JUVE

Continua la caccia al centrocampista sul calciomercato per la Juventus di Massimiliano Allegri. Al momento in pole position c'è Blaise Matuidi del Paris Saint German, giocatore dotato di grande fisicità e soprattutto di spessore internazionale. Chi si può considerare invece ufficialmente fuori dalla corsa in questione è il centrocampista francese del Siviglia Stevan N'Zonzi. Secondo quanto riportato da Fichajes.net pare che proprio il club spagnolo abbia deciso di togliere dal mercato il lungo centrocampista che nell'ultima stagione è cresciuto davvero in maniera proporzionale. N'Zonzi al momento era finito all'ultimo posto nelle preferenze dei bianconeri in cerca di un calciatore con maggiore esperienza internazionale. La decisione del Siviglia così taglia fuori del tutto il club bianconero che al momento quindi sembra davvero orientata su altri obiettivi. Oltre a Matuidi rimane monitorata la situazione tra Emre Can e il Liverpool, senza dimenticare poi Nemanja Matic del Chelsea.

COME COMPORTARSI CON DEL FABRO?

La Juventus guarda al futuro e potrebbe mettere a breve a segno un altro colpo di calciomercato. In settimana infatti dovrebbe concretizzarsi lo scambio di cartellini con il Cagliari tra Filippo Romagna e Dario Del Fabro. Il giovane calciatore è sicuramente un prospetto interessante per il futuro, anche se ora come ora non troverebbe spazio. Per questo la Juventus sicuramente lo cederà in prestito, probabilmente in Serie B dove sarebbe titolare fisso un po' ovunque. Si è parlato molto anche di Brescia con il direttore sportivo delle rondinelle Renzo Castagnini che ha così parlato a SportItalia: "Una volta sistemato il contratto con la Juventus noi non lo chiederemo. Non siamo più interessati al calciatore". Su Del Fabro potrebbe piombare il Venezia di Filippo Inzaghi che sembra davvero interessato al calciatore. Nato ad Alghero il 24 marzo del 1995 il calciatore ha già fatto esperienze in prestito tra Pescara, Leeds, Ascoli e Pisa. Staremo a vedere quale sarà la sua prossima destinazione.

© Riproduzione Riservata.