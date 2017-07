Calciomercato Milan/ News, Falcao è stato offerto, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Radamel Falcao - La Presse

DIEGO COSTA E FALCAO NON SCALDANO I CUORI DEL MILAN

Il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante per completare una sessione di calciomercato davvero molto importante. Nelle ultime ore si è parlato molto di Diego Costa ormai in rottura con il Chelsea e soprattutto con Antonio Conte. Ancora dopo però si è fatto un altro nome davvero molto importante e cioè quello di Radamel Falcao del Monaco. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che il colombiano sia stato messo sul piatto dal suo procuratore che è lo stesso di Renato Sanches. Questi avrebbe avanzato la proposta proprio durante una di queste chiacchierate. Al momento però il Milan avrebbe risposto in maniera negativa, dando priorità ad altri profili. Davanti infatti l'obiettivo numero uno rimane sempre e comunque Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, le alternative si chiamano Andrea Belotti e Nikola Kalinic che però sembrano essere piste al momento non scontate come poteva sembrare qualche settimana fa. Il Torino infatti fa resistenza, mentre sul croato appare scemato l'interesse proprio del club rossonero.

CUADRADO NOME CALDO, MA DIPENDA DA SUSO

Uno dei nomi che rimangono caldissimi per il calciomercato del Milan è quello del colombiano Juan Cuadrado. Questi piace moltissimo a Vincenzo Montella che già lo ha avuto alla Fiorentina e lo vorrebbe schierare nel suo undici titolare in un Milan diventato veramente un dream team. Da parte sua la Juventus non sembra essere comunque totalmente indifferente alla possibilità di cedere il calciatore colombiano ex Fiorentina e Lecce. L'arrivo in quella posizione di Federico Bernardeschi e Douglas Costa oltre alla presenza di Paulo Dybala, Mario Mandzukic e al recupero di Marko Pjaca potrebbero chiudere definitivamente la porta della titolarità a Juan Cuadrado. Secondo quanto riportato da SportItalia però l'eventuale arrivo di Cuadrado al Milan dipenderebbe da Suso che al momento non sembra intenzionato a lasciare il club rossonero. C'è da dire però che se si trovasse una acquirente per Suso allora tutto diventerebbe più facile per arrivare a Cuadrado.

