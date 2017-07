Calciomercato Napoli/ News, Lorenzo Insigne pronto a partire? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne - La Presse

RAIOLA SI PRENDE ANCHE INSIGNE

Presto potrebbe arrivare una rivoluzione importante nella carriera di Lorenzo Insigne del Napoli. L'attaccante potrebbe diventare protagonista del calciomercato passando, come il compagno di Nazionale Marco Verratti, la sua procura a Mino Raiola. La situazione l'ha commentata Giuseppe Cannella che ha parlato alla trasmissione di Raffaele Auriemma ''Si gonfia la rete'' a Radio Crc. Ecco le sue parole: "E' capitato anche a Marco Verratti, gestito da tanti anni da un procuratore e poi passato a Mino Raiola. Forse Lorenzo Insigne si aspettavaqualcosa di più da questo rinnovo di contratto con il Napoli. In generale quando un calciatore passa a una scuderia come quella di Raiola vuol dire che vuole cambiare qualcosa o almeno è quello che si percepisce dall'esterno". Il passaggio di Lorenzo Insigne a Mino Raiola potrebbe anche voler dire separazione con il Napoli anche se magari non in questa sessione di calciomercato. Il potente agente ha diverse volte infatti lavorato a cessioni importanti e molto prolifiche dal punto di vista economico. Cosa deciderà il Napoli.

HYSAJ INCEDIBILE, RESPINTI GLI ASSALTI DI INTER E BAYERN MONACO

A sorpresa spuntano delle indiscrezioni di calciomercato su Elseid Hysaj. Il terzino albanese del Napoli infatti è stato protagonista silenzioso di questi mesi con diverse offerte che sono state recapitate al Napoli e rispedite immediatamente al mittente. Sportekspres ha sottolineato come sul calciatore ci sarebbero state l'Inter di Luciano Spalletti e il Bayern Monaco di Carletto Ancelotti. Queste avrebbero presentato all'Inter anche delle offerte davvero molto importanti con il Napoli che però non ha mai pensato di poter cedere il ragazzo in questione. Hysaj nel tempo si è meritato grandissima considerazione da parte di Maurizio Sarri che si è speso in prima persona per farlo arrivare in azzurro dopo averlo avuto già all'Empoli. Hysaj quest'anno formerà di nuovo proprio la coppia di terzini di quell'anno in Toscana con Mario Rui arrivato in questa sessione di calciomercato alla Roma. Difficile pensare che Inter e Bayern Monaco possano insistere anche perché da Napoli sono arrivati solo segnali di chiusura.

