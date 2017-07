Calciomercato Roma/ News, Suso esce dai radar (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Suso - La Presse

SUSO E' IL TERZO NOME DELLA LISTA DI MONCHI

Tra i calciatori che la Roma ha messo nel mirino per questa sessione di calciomercato c'è anche Suso del Milan. Ceduto per una cifra importante Mohamed Salah al Liverpool la squadra di Eusebio Di Francesco non si vuole accontentare degli arrivi di Gregoire Defrel e Cengiz Under. C'è infatti la volontà di fare un altro colpo per l'attacco con la possibilità di rinforzare ancor di più le corsie esterne. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com sarebbe praticamente sfumata però la possibilità di prendere lo spagnolo del Milan, nonostante questi rimanga il terzo nome sulla ''lista della spesa''. In testa troviamo ovviamente l'algerino del Leicester Riyad Mahrez, mentre al secondo è spuntato Munir El Haddadi come riportato da Sport. Nonostante la pista Suso sia al momento raffreddato non è da escludere che la Roma possa decidere in futuro di tornarci anche perché il calciatore al momento non è cercato da altre squadre e quindi non si rischierebbe nemmeno di perderlo.

ITURBE VERSO IL BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Juan Manuel Iturbe è rientrato alla Roma dopo il prestito al Torino, ma sembra pronto a paritre di nuovo in questa sessione di calciomercato. Ingaggio pesante e cartellino pagato a caro prezzo impediscono di cedere il calciatore in via definitiva prima che si possa rilanciare. Questo perché si genererebbe una minusvalenza troppo pesante per essere accettata visto l'enorme cifra sborsata nell'estate del 2014 per portarlo a Roma. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb sul calciatore ci sarebbe l'interesse del Borussia Moenchengladbach pronto a rilanciarlo tramite la porta principale della Bundesliga. Il club sarebbe disposto a prendere il calciatore in prestito con un diritto di riscatti fissato a undici milioni di euro. Il Borussia spera però di poter risparmiare qualcosa sul pesante ingaggio ora percepito alla Roma dal calciatore paraguaiano di origini argentine.

