Calendario Inter/ Serie A il sorteggio, con chi gioca alla prima giornata? Come è andata l'anno scorso...

Calendario Inter Serie A (Foto: LaPresse)

Gli occhi dei tifosi dell'Inter sono puntati oggi sul nuovo calendario della Serie A: chi incontra la squadra di Spalletti alla prima giornata? Non sono molte le certezze da cui partire per le ipotesi sorteggio: la prima è che non ci sarà il derby "cinese" con il Milan, perché sono vietate le stracittadine al debutto stagionale. Questo però non vuol dire che l'inizio di campionato per l'Inter sarà sicuramente agevole, perché gli incroci potrebbero regalare comunque un big match ai nerazzurri. L'altra certezza riguarda la partenza in casa: questo vuol dire che l'unico modo per evitare la Juventus al debutto è sperare che cominci anche lei tra le mura amiche la nuova stagione, altrimenti il rischio incrocio sarebbe alto. Non sono poche le insidie per l'Inter dunque: potrebbe anche cominciare la stagione con una sfida suggestiva, quella contro la Roma. Così Spalletti si ritroverebbe subito contro l'ultima squadra che ha allenato prima di approdare alla corte nerazzurra. Le sfide in salsa amarcord non vi sorprendano, ce ne sono state diverse la scorsa stagione proprio nella prima giornata, quindi quest'anno potrebbe toccare all'Inter. La terza certezza riguarda il fatto che non possono ripetersi le stesse sfide negli ultimi due anni: niente Chievo e Atalanta quindi.

CALENDARIO INTER, LA PRIMA GIORNATA

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO

La musica potrebbe per l'Inter, che negli ultimi due anni non ha avuto inizi di stagione particolarmente complicati sulla carta. La precisazione è doverosa, perché la squadra nerazzurra ha saputo comunque complicarsi da sola la vita. L'anno scorso, infatti, ha dato inizio al suo campionato al Bentegodi, nella casa del Chievo Verona, perdendo per una doppietta di Birsa. Non è andata decisamente meglio nel turno successivo, quando hanno ospitato il Palermo: al gol di Rispoli rispose Icardi e quindi finì in pareggio. Per la prima vittoria i tifosi nerazzurri hanno dovuto aspettare la terza giornata, quindi il match contro il Pescara, comunque sofferto: sotto per il gol di Bahebeck, l'Inter rimontò con la doppietta di Icardi. Bis in rimonta contro la Juventus a San Siro: al gol di Lichtsteiner risposero Icardi e Perisic. Ancora a segno l'argentino nel match successivo, quello della quinta giornata: doppietta contro l'Empoli e terza vittoria di fila. Quest'anno l'avvio di stagione potrebbe essere più complicato sulla carta. L'Inter potrebbe raccogliere l'eredità della Juventus, che l'anno scorso fece i conti con un inizio di stagione da incubo (Fiorentina, Lazio e appunto Inter nelle prime cinque giornate). Andò meglio al Napoli, che ebbe solo un big match da affrontare nei primi cinque turni.

