Calendario Juventus/ Serie A il sorteggio, chi incontra alla prima giornata? L'anno scorso...

Chi incontra la Juventus alla prima giornata del nuovo campionato di Serie A? Il sorteggio del calendario potrebbe regalare subito un big match alla squadra di Massimiliano Allegri. Fatta eccezione per la Fiorentina, i bianconeri potrebbero incrociare Roma, Napoli, Milan, Inter e Lazio. La sfida contro i viola non potrà cadere nel primo turno, così come quella con l'Udinese, perché non potranno essere giocate le stesse partite avute negli ultimi due anni. Inoltre, non sarà possibile un incrocio con il Torino, perché i derby sono esclusi alla prima e ultima giornata del campionato. E se i campioni d'Italia si ritrovassero subito contro Leonardo Bonucci? L'ipotesi non è affatto da escludere. Potrebbe allora cominciare con i fuochi d'artificio la nuova stagione, che prende forma oggi con il sorteggio del calendario. Le varie combinazioni, che tengono conto dei criteri per la stesura del programma, possono generare affascinanti sfide già alla prima giornata. Non è ancora chiaro se la Juventus giocherà in casa o in trasferta la prima giornata, ma se esordisse all'Allianz Stadium allora potrebbe ospitare il Milan, che giocherà in trasferta al debutto.

CALENDARIO JUVENTUS, LA PRIMA GIORNATA

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO

La Juventus è comunque abituata ad avvii di stagione poco agevoli. L'anno scorso, ad esempio, l'ha aperta ospitando la Fiorentina. L'esordio è stato comunque vincente, grazie a Higuain che ha deciso la partita dopo nove minuti dal suo ingresso in campo. Alla seconda giornata la squadra di Allegri ha dovuto fare i conti con un altro big match: a Roma ha affrontato la Lazio, vincendo con una rete di Khedira. Poi ha dovuto fare i conti con il Sassuolo, strapazzato da Higuain e Pjanic, ma la prima sconfitta stagionale è arrivata a San Siro in occasione della quarta giornata: dopo il vantaggio di Lichtsteiner l'Inter rimonta con Icardi e Perisic. La Juventus è tornata poi alla vittoria con un poker al Cagliari. Un inizio di fuoco per i bianconeri, che potrebbero fare il bis quest'anno. Le altre big hanno avuto un avvio di stagione più agevole sulla carta, fatta eccezione per il Milan, il cui sorteggio non è stato facilissimo, considerando l'esordio col Torino, e le sfide successive con Napoli, Udinese, Sampdoria e Lazio. È andata meglio, invece, alle altre big, in particolare Inter e Napoli, con un solo big match nelle prime cinque giornate.

