Calendario Milan/ Serie A, il sorteggio: partenza in trasferta, con chi può giocare

Vincenzo Montella, Milan - LaPresse

A partire dalle ore 19:00 di questa sera, calerà il sipario sul calendario di Serie A per la stagione 2017-2018. L’evento, che si terrà ormai come da diversi anni a questa parte, attraverso uno show in diretta tv su Tv8 e Sky Sport (in streaming anche sul canale ufficiale Youtube della Serie A), permetterà di conoscere tutti gli accoppiamenti per il campionato venturo di calcio, dandoci quindi una prima spolverata su quali potrebbero essere le squadre “favorite”, e quali invece quelle che avranno un percorso più complicato. Il Milan è senza dubbio una delle squadre più attese per la prossima stagione, se non la più attesa in assoluto. Il club rossonero viene infatti da un calciomercato estivo a dir poco spumeggiante, con moltissimi volti nuovi, e punta a conquistare l’accesso alla Champions League 2018-2019, finendo quindi fra le prime quattro, e magari dndo del filo da torcere a Juventus, Napoli e Roma.

CALENDARIO MILAN, LA PRIMA GIORNATA

LE POSSIBILE AVVERSARIE

Andiamo a vedere i paletti per la prima giornata del Milan: il club rossonero non potrà iniziare il campionato prossimo contro l’Inter, visto che non sono previsti dei derby al primo turno. Inoltre, dovrà giocare il primo incontro fuori casa, avendo esordito fra le mura di San Siro un anno fa. Squadra di Montella che non potrà poi affrontare Torino e Fiorentina, le ultime due sfidanti all’esordio per la compagine rossonera, ed inoltre, non si potrà nemmeno sfidare con il Napoli, impegnato come il Milan nei turni preliminari delle coppe europee: il Diavolo ovviamente in Europa League, mentre il club campano in Champions. Visti questi paletti, rimangono undici possibili sfidanti per la squadra meneghina, e precisamente Atalanta, Benevento, Bologna, Crotone, Juventus, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona. Non ci resta quindi che attendere le ore 19:00 di questa sera, per scoprire dove giocherà il Milan: magari subito un’affascinante sfida con la Juventus?

LA SCORSA STAGIONE

Come detto prima, il Diavolo esordì nella stagione 2016-2017 giocando allo stadio Giuseppe Meazza contro il Torino. Fu una partita subito rocambolesca, visto che in quell’occasione, che segnò l’esordio sulla panchina di Vincenzo Montella, il Milan ebbe la meglio sui piemontesi di Mihajlovic con il risultato di tre reti a due, con rigore sbagliato da Belotti al 96esimo e espulsione di Paletta per somma di ammonizioni. Da segnalare una bella tripletta di Bacca. Milan che però capitolò alla seconda giornata, uscendo sconfitto dallo stadio San Paolo di Napoli con il risultato di 4 a 2 in favore dei padroni di casa. Nuova capitolazione per i rossoneri alla terza giornata, bruciante disfatta interna per uno a zero contro l’Udinese, (con primi mormorii annessi) mentre alla quarta e alla quinta uscita il Diavolo ottiene due convincenti vittorie battendo prima la Samp al Marassi per uno a zero, e poi la Lazio in casa per due a zero. Un inizio di stagione davvero complicato per il Milan, che comunque ottenne nove punti su 15 disponibili, con tre vittorie e due sconfitte.

© Riproduzione Riservata.