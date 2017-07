Calendario Napoli/ Serie A, il sorteggio: possibile big match già alla prima giornata

Maurizio Sarri, Napoli - LaPresse

Ancora poche ore poi scopriremo il calendario di Serie A per la stagione 2017-2018. Alle ore 19:00, in diretta dagli studi dell’emittente televisiva satellitare Sky, in chiaro su Tv8 nonché in streaming sul canale ufficiale Youtube della Serie A, verranno sorteggiate le 38 giornate che andranno a comporre il massimo campionato calcistico d’Italia dell’anno prossimo. Una stagione, che ricordiamo, inizierà una settimana prima rispetto al solito, precisamente il 20 agosto, per via dei Mondiali che si terranno fra meno di un anno in Russia. Il Napoli è una delle squadre che con grande probabilità lotterà ancora per lo scudetto, club che non ha fino ad oggi perso alcun big, e che ha innestato lo scacchiere con elementi giovani e di qualità come ad esempio il talentuoso Ounas e il terzino sinistro Mario Rui, pupillo di Sarri.

CALENDARIO NAPOLI, LA PRIMA GIORNATA

LE POSSIBILI AVVERSARIE

La Federcalcio italiana ha stabilito una serie di regole e di paletti relativi ai sorteggi della prima giornata della Serie A 2017-2018, che però toccano minimante il club partenopeo. Saranno infatti solo tre le limitazioni per il Napoli: la prima sfida si giocherà in casa, visto che l’anno scorso ha iniziato in trasferta contro il Pescara; la squadra di Sarri non potrà inoltre sfidare la Sampdoria, incontrata alla prima giornata in occasione del campionato 2015-2016; infine, non ci potrà essere un incontro con il Milan al primo turno, visto che la FIGC, ha preferito salvaguardare le due squadre impegnate nei preliminari di Europa League e di Champions. Tutti gli altri accoppiamenti saranno quindi possibili, e non è da escludere già un big match al primo turno, magari una supersfida scudetto con la Juventus, o anche un incontro con la Roma, l’Inter e la Lazio. Come si sa, è sempre meglio affrontare una big a inizio stagione, ma essendo anche il club campano una delle grandi, il discorso verrebbe di fatto annullato. Non ci resta quindi che attendere le 19:00 di questa sera per scoprire la primissima avversaria del Napoli, nel frattempo, diamo uno sguardo all’inizio della scorsa stagione.

LA SCORSA STAGIONE

Il Napoli iniziò un po’ in sordina la stagione 2016-2017, chiudendola poi in maniera egregia con il terzo posto assoluto, ad un solo punto di distacco dalla Roma e a quattro dalla Juventus capolista. L’esordio, vide infatti gli undici azzurri guidati da Maurizio Sarri, pareggiare clamorosamente allo stadio Adriatico di Pescara con il risultato di due reti a due. Delfini, che poi a fine stagione tornarono in B, che andarono addirittura in vantaggio di due reti, per poi farsi recuperare nella seconda frazione di gioco da Mertens, doppietta per lui. Napoli che si rifece poi alla seconda giornata, battendo al San Paolo il Milan di Montella con il rotondo risultato di quattro reti a due. Terza giornata, e nuovo successo per i partenopei, che allo stadio Barbera ebbero la meglio sul Palermo (0 a 3 il risultato finale), così come al quarto turno, con il bel successo interno per tre a uno ai danni del Bologna. Pareggio per zero a zero, infine, al quinto turno, al Marassi contro il Genoa. Il Napoli ebbe quindi un calendario iniziale favorevole l’anno scorso, ottenendo undici punti sui 15 disponibili, e pensare che con una vittoria sul Pescara avrebbe potuto chiudere la stagione al secondo posto…

