Calendario Roma/ Serie A, il sorteggio: comincia in trasferta, la lista delle possibili avversarie

Calendario Serie A Roma (Foto: LaPresse)

L'attesa sta finalmente per finire: presto ci sarà il sorteggio del calendario della Serie A e quindi conosceremo gli incroci della Roma. L'evento verrà trasmesso in diretta tv su Tv8 e SkySport, ma sarà disponibile anche in streaming sul canale YouTube della Serie A. Quali squadre potranno partire, almeno sulla carta, col piede giusto? Quali invece dovranno fare i conti con un cammino più tortuoso? Queste domande troveranno risposta a partire dalle 19, quando comincerà il sorteggio del calendario. La Roma ai nastri di partenza si sistema nello schieramento delle grandi squadre in grado di lottare per lo scudetto. Di Francesco riuscirà a migliorare i risultati di Spalletti e a regalare un trofeo ai tifosi giallorossi? La concorrenza è senza dubbio spietata, perché quest'anno non bisognerà fare i conti solo con la Juventus e il Napoli, ma anche con Milan e Inter. Sarà allora una stagione particolarmente affascinante quella che è alle porte...

CALENDARIO ROMA, LA PRIMA GIORNATA

LE POSSIBILE AVVERSARIE

Partenza in trasferta per la Roma, che aveva disputato in casa la prima giornata della scorsa stagione. Per poter tracciare la lista delle possibile avversarie bisogna tener conto dei paletti fissati dalla Lega. Il primo riguarda appunto l'esordio nello scorso campionato, quindi la Roma non può affrontare l'Udinese. L'altro invece il derby: non ve ne possono essere nella prima giornata, quindi va escluso anche il match contro la Lazio. Inoltre, il Cagliari giocherà in trasferta le prime due partite del campionato a causa dei lavori del nuovo stadio provvisorio, quindi anche la squadra sarda va depennata. A fronte della partenza in trasferta di Milan, Chievo e Genoa, anche queste tre squadre non incroceranno la Roma nel primo turno di campionato. Quali restano all'appello? Delle big Fiorentina, Inter, Juventus e Napoli, poi Atalanta, Benevento, Bologna, Crotone, Sampdoria, Sassuolo e Torino.

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO

Non è stato particolarmente insidioso l'avvio di campionato della Roma nella scorsa stagione. Tutto facile contro l'Udinese, ad esempio, al debutto: poker all'Olimpico firmato da Perotti, autore di una doppietta, Dzeko e Salah. Otto giorni dopo la squadra che era allenata da Spalletti fece visita al Cagliari al Sant'Elia, che lasciò con un solo punto: Borriello e Sau in rimonta pareggiarono le reti di Perotti e Strootman. La Roma tornò alla vittoria una settimana dopo nel match contro la Sampdoria a dir poco spettacolare: decisiva la rete di Totti, che fece esplodere l'Olimpico dopo il botta e risposta tra Salah, Muriel, Quagliarella e Dzeko. Senza bottino, invece, il ritorno nella Capitale dopo la trasferta a Firenze: la rete di Badelj regalò la vittoria alla Fiorentina. La Roma si rifece tre giorni dopo con il poker rifilato al Crotone: a segnare El Shaarawy, Salah e Dkezo, quest'ultimo protagonista con una doppietta.

