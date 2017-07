Celtic-Rosenborg/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Celtic-Rosenborg, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA CELTIC-ROSENBORG: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Celtic-Rosenborg sarà diretta dall'arbitro portoghese Tiago Martins, si gioca mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 20.45, sarà una delle sfide di cartello nel programma delle gare d'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018.

Si affronteranno due squadre dal passato blasonato in Europa: gli scozzesi addirittura negli anni Sessanta sono riusciti ad alzare la Coppa dalle Grandi Orecchie, mentre il Rosenborg tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila ha partecipato spesso alla fase a gironi della massima competizione europea, ottenendo anche l'accesso ai quarti di finale.

Le due squadre hanno già iniziato il loro cammino in campo continentale, con il Celtic Glasgow che non ha avuto problemi nel doppio derby contro i nordirlandesi del Linfield, battuti con il punteggio di quattro a zero sia all'andata a Windsor Park, sia nel ritorno giocato in casa.

Più laboriosa la qualificazione dei norvegesi che si sono ritrovati di fronte un'altra formazione irlandese, i campioni dell'Eire del Dundalk, battuti ai tempi supplementari nel match di ritorno in casa dopo l'uno a uno dell'andata. Il Dundalk si era portato in vantaggio per poi subire il pareggio del Rosenborg di De Lanlay. A inizio secondo tempo supplementare è stato Rashani a mettere il sigillo sulla qualificazione dei norvegesi al terzo turno preliminare di Champions League.

A Celtic Park scenderanno in campo queste probabili formazioni: scozzesi padroni di casa schierati con Gordon tra i pali, il francese Ntcham e il croato Simunovic al centro della retroguardia, mentre lo svedese Lustig sulla fascia destra e Tierney sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. A centrocampo la coppia Brown-McGregor coprirà le spalle all'australiano Rogic, all'inglese Sinclair e a Forrest, che saranno schierati avanzati a centrocampo, a supporto offensivo del centravanti francese Dembelé, unica punta di ruolo.

Risponderà il Rosenborg con Hansen a difesa della porta, Hedenstad schierato in posizione di terzino destro ed Heling in posizione di terzino sinistro, con Reginiussen e Skjelvik coppia di difensori centrali. Linea mediana a tre con il capitano danese della squadra, Jensen, Kondradsen e Midtsjo titolari, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il serbo Jevtovic, De Lanlay e l'ex juventino, centravanti danese, Bendtner.

Moduli speculari per entrambe le formazioni: 4-2-3-1 sia per il Celtic Glasgow allenato dal nordirlandese Brendan Rodgers, che l'anno scorso partì con una clamorosa sconfitta a Gibilterra contro il Lincoln ma poi riuscì comunque ad approdare alla fase a gironi con le magnifiche trentadue d'Europa. Stesso modulo per il Rosenborg guidato in panchina dal norvegese Ingebrigtsen, che da tempo ormai non si affaccia alla fase a gironi di Champions. Il Celtic Glasgow resta ormai da tempo l'unica squadra scozzese capace di essere competitiva in Europa, tanto da essere stata presente anche lo scorso anno nella fase a gironi di Champions League.

I bookmaker considerano dunque i britannici nettamente favoriti per la vittoria in questa sfida d'andata del terzo turno preliminare di Champions League, con quota per il segno '1' fissata a 1.42 da Bwin, eventuale pareggio quotato 4.75 a Bet365 e il successo esterno che moltiplica invece per 8.00 la posta scommessa secondo Unibet.

Per seguire Celtic-Rosenborg, mercoledì 26 luglio 2017 alle ore 20.45, dall'Italia saranno disponibili solo aggiornamenti e informazioni utili sul sito uefa.com, mentre non sarà visibile né la diretta tv né la diretta streaming video via internet.

© Riproduzione Riservata.