Chievo-Trento/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario

Diretta Chievo-Trento: qui il portiere Stefano Sorrentino, 38 anni (LAPRESSE)

DIRETTA CHIEVO-TRENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE) - La quinta amichevole estiva del Chievo è in programma mercoledì 26 luglio 2017 contro il Trento: i gialloblu tornano quindi in campo sempre a San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, e a distanza di ventiquattr’ore dal precedente test con il Ciliverghe.

Nel match odierno, che comincerà alle ore 17:30, il tecnico Rolando Maran potrebbe schierare una formazione titolare rivoltata rispetto alla partita del martedì: si può ipotizzare un undici di partenza con Seculin in porta, Dainelli e Cesar a protezione dell’area di rigore, Depaoli terzino a destra e il polacco Pawel Jaroszynski, uno degli acquisti estivi, nel ruolo di terzino sinistro. Centrocampisti Nicola Rigoni, Gianluca Guadino e Perparim Hetemaj, sulla trequarti il giovane francese Medi Leris e in attacco il tandem formato da Pellissier e dallo spagnolo Alejandro Rodriguez. Da non escludere in ogni caso l’impiego di tutti i teorici titolari dall’inizio, anche perché il nuovo campionato comincia ormai ad intravedersi all’orizzonte.

Anzi, il calendario prenderà forma proprio nella serata di oggi, a partire dalle ore 19:00 quindi appena dopo l’amichevole del Chievo contro il Trento. I gialloblu si sono già concessi un antipasto della prossima Serie A sfidando il Napoli nell’ultimo weekend, e mostrandosi già in palla: passata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Roberto Inglese, la squadra di Maran è stata raggiunta al quarto d’ora della ripresa dal nuovo acquisto partenopeo, l’algerino Adam Ounas.

Le amichevoli di questi giorni serviranno alla squadra per sciogliere ulteriormente i muscoli e prepararsi in vista del primo impegno ufficiale, il match di sabato 12 agosto in cui il Chievo disputerà il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia: l’avversario dei gialloblu uscirà dal trittico Ascoli-Juve Stabia-Bassano Virtus.

Il Trento, formazione di Serie D allenata da Roberto Vecchiato, prosegue la sua estate ‘grandi firme’: finora i gialloblu hanno affrontato, sempre in amichevole, tre squadre di Serie A ovvero Napoli (15 luglio, sconfitta 0-7), Fiorentina (19 luglio, 0-5) e Bologna (23 luglio, altro 0-5). Contro il Chievo dovrebbe dovrebbero scendere in campo i seguenti titolari: Grubizza, Toscano, Badjan, Bacher, Cascone, Casagrande, Paoli, Appiah, Lella, Osti e Duravia. L’amichevole precampionato tra Chievo e Trento non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

© Riproduzione Riservata.