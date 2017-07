Coutinho, attaccante Liverpool - Instagram

Il Barcellona infiamma il calciomercato e si avvicina a grandi passi a Coutinho. Il trequartista di proprietà del Liverpool, nel giro della nazionale brasiliana, pare sia ormai prossimo ad imbarcarsi su un volo destinazione Catalogna, visto che nelle ultime ore i blaugrana avrebbero pigiato il piede sull’acceleratore, chiudendo di fatto la trattativa. Molte le voci circolanti nella giornata odierna, sia in Spagna quanto in Inghilterra, che parlano di affare chiuso per una cifra fra i 75 e gli 80 milioni di euro. A sottolineare l'operazione è in particolare l’emittente radiofonica iberica RAC1, secondo cui ormai sarebbe tutto fatto, e mancherebbero solo le fatidiche firme. Resta da capire come interpretare tale mossa degli assi catalani: Coutinho sarà un sostituto di Neymar, dato molto vicino al Paris Saint Germain, oppure un giocatore per trattenere la stella verdeoro al Camp Nou? Pare infatti che l’ex Santos abbia posto delle condizioni precise al Barcellona per rimanere, e fra queste anche l’arrivo dell’ex Inter.

COUTINHO AL BARCELLONA CALCIOMERCATO, AFFARE AD UN PASSO: NEYMAR RESTA O SE NE VA?

IL PSG RIMANE IN PRESSING

Nulla è comunque da lasciare al caso, e l’eventuale arrivo di Coutinho (che ricordiamo, l’Inter cedette ai Reds in cambio di appena 13 milioni di euro), potrebbe non garantire la permanenza in blaugrana di Neymar. In Francia, infatti, sono sempre più convinti che alla fine l’affare si farà, e si tratterà di un’operazione a dir poco gigantesca, dell’ordine di circa 560 milioni di euro tra cartellino del giocatore (222 milioni di euro, come da clausola rescissoria), e ingaggio al lordo. Tutto questo mentre il tecnico del PSG, Emery glissa, e mentre i giocatori del Barcellona continuano a dichiarare convinti che alla fine Neymar rimarrà dov’è. La cosa certa è che Coutinho è ormai prossimo allo sbarco in una delle più grandi squadre del Vecchio Continente. Un orgoglio, se proprio vogliamo dirla tutta, anche per l’Inter, la prima big a credere nelle doti del 25enne di Rio De Janeiro, preso dal Vasco de Gama nell’estate del 2010, quando lo stesso aveva appena 18 anni. A Milano vi restò fino al gennaio del 2012, quando venne girato all’Espanyol, poi di nuovo fra l’estate 2012 e il gennaio del 2013, quando poi i nerazzurri lo cedettero a titolo definitivo al Liverpool.

