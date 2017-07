Dinamo Kiev-Young Boys/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Dinamo Kiev-Young Boys, Champions League (Foto LaPresse)

DIRETTA DINAMO KIEV-YOUNG BOYS: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA) - Dinamo Kiev-Young Boys verrà diretta dall'arbitro svedese Andreas Ekberg; alle ore 18:30 di mercoledì 26 luglio si gioca per l'andata del terzo turno preliminare di Champions League 2017-2018. La Dinamo di Khatsevich, il tecnico Bielorusso appena arrivato sulla panchina ucraina, arriva da una stagione in cui non è riuscita a centrare, rispetto ai due anni precedenti, l'obiettivo Prem er Liha.

Il campionato ucraino, infatti, è stato aggiudicato nuovamente dallo Shakthar di Donetsk, che così si è anche garantito l'accesso alla fase a gironi di Champions. Per la formazione della capitale, dunque, non resta che dare il massimo in questo turno preliminare e sperare nell'aiuto dei sorteggi per riuscire a raggiungere la fase a gironi, che costituisce il primo fondamentale obiettivo di stagione. In caso di eliminazione, infatti, i bianco-blù sarebbero retrocessi in Europa League, con conseguente premio economico minore ed ovviamente tutto il calo di prestigio che ciò potrebbe comportare.

La formazione di Khatsevich sembra essersi preparata a dovere per l'arrivo di questo appuntamento e, a questo proposito, sono state bloccate sul nascere alcune insistenti e potenzialmente nocive voci di mercato, come quella che voleva l'interesse della Roma per il capitano Yarmolenko, il calciatore di maggior talento e bandiera della squadra. Dall'altra parte, la Dinamo si troverà di fronte i giallo-neri dello Young Boys, la squadra svizzera che nell'ultima edizione era stata eliminata ai preliminari dai tedeschi del Monchengladbach ed aveva abbandonati i sogni europei.

Gli elvetici, guidati dall'austriaco Adi Hutter, negli ultimi anni sono stati protagonisti di una ricrescita a livello internazionale, grazie a cui sono arrivate alcune soddisfazioni e la crescita del prestigio della società. In campo nazionale, invece, i tifosi attendono con ansia la costruzione di una squadra che possa essere finalmente in grado di riportare a casa il titolo di campione, che ormai manca dal lontano 1986. Forti dell'acquisto del camerunense Nsamè, appena arrivato in questa sessione estiva di mercato, gli svizzeri sono ormai pronti per giocarsi le proprie chance nel doppio confronto contro gli ucraini.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico di casa Khatsevich dovrebbe operare soltanto alcune variazioni rispetto alla formazione che ha battuto i Chornomorets di Odessa nelle prima giornata di Prem'er Liha. Nel 4-2-3-1 schierato dal bielorusso, infatti, arrivano conferme per l'intero blocco difensivo e per Koval in porta, mentre in mediana Garmash dovrebbe sostituire Shepelev al fianco di Sydorchuk. In attacco spazio a Yarmolenko, che occuperà uno dei due lati esterni, insieme a Gonzalez, Gusev e Mbokani.

Dall'altra parte Hutter schiera un 5-3-2 abbottonato, con una stretta linea difensiva a 5 volta a coprire gli spazi per i 4 attaccanti della Dinamo. Rochat, Nuhu e Benito dovrebbero essere i centrali in questo blocco, lasciando a Mbabu e Lecjacs il compito di controllare le fasce. In attacco l'esperto Gerndt è chiamato a sostituire Frey al fianco di Assalè.

Dal punto di vista tattico, potremmo assistere ad un match abbastanza bloccato, almeno nei primi minuti, per lo schieramento volutamente difensivista degli svizzeri. La squadra di Hutter, infatti, non può permettersi di rischiare un pesante passivo all'andata se vuole giocarsi qualche chance nella gara di ritorno, contro una squadra che vanta una rosa di ottimo livello e tanti giocatori esperti a livello europeo. Bwin quota in ogni caso 1,75 il segno 1 vittoria Dinamo, mentre il segno 2 è quotato 4,25. L'X è dato a 3,70, per la quota che equivale alla possibilità di un pareggio.

Dinamo Kiev-Young Boys non sarà trasmessa in diretta tv, nè sarà possibile assistere a una diretta streaming video per seguire questa partita; per tutte le informazioni utili potete consultare il sito ufficiale della UEFA (www.uefa.com) accedendo alla sezione specifica dedicata alla Champions League e alle partite del terzo turno preliminare.

